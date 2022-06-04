Destekleme ve Yetiştirme Kursu burs başvuru tarihleri! DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB son dakika

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvuru tarihleirni duyurdu. Peki DYK başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvuruları nasıl, nereden yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir? Burs başvuruları hangi tarihte? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...