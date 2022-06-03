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    • Eğitim
    • 03.06.2022 18:13
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    • 03.06.2022 18:30
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    Son dakika: MEB duyurdu! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı: İşte başvuru tarihleri

    Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı! Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

    Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı!

    Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

    BAŞVURULAR-4-8 TEMMUZ'DA
    Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

    1 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK
    İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

    Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve

    onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek."

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    Haberler Eğitim Son dakika: MEB duyurdu! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı: İşte başvuru tarihleri
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