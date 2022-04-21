Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Öğretmenlik Meslek Kanunu ve atamalarla ilgili önemli gelişme...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen öğretmenlerle iftar programına katıldı.
Özer, yaklaşık 1,5 yıl Kovid-19 salgınından dolayı ara verilen yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde 6 Eylül 2021'den itibaren başlandığını hatırlattı.
Bakan Özer şunları kaydetti:
"Devir teslim töreninde özellikle okulların yüz yüze açılması için vakaların sıfırlanmasını beklemeyeceğimizi özellikle vurguladım. Daha sonra okulların ilk açılacak ve son kapatılacak mekanlar olduğunu vurguladıktan sonra son nokta olarak da Türkiye'de okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü vurguladım. Siz değerli arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir şekilde çıkmış olduğumuz yolda bu noktalara gelebildik."
Türkiye'nin 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, 151 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip eğitim sistemine sahip olduğuna işaret eden Özer, eğitimde çoğu ülkenin 40-50 yılda gerçekleştireceği büyümeyi 19 yılda başardıklarını kaydetti.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YÖNETMELİĞİ SON AŞAMADA
Okullaşma oranının da 19 yılda arttığını dile getiren Özer, "2000'li yıllarda 100 öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90'a çıktı bu oran. Beş yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı." ifadesini kullandı.
Kız çocuklarının da hemen hemen erkek çocuklarıyla aynı oranda okullaşma oranına sahip olduğuna dikkati çeken Özer, her yıl eğitime en büyük bütçeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Bakan Özer, bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Bunu bir basamak daha yukarıya taşıyoruz. Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür. Onun için bu dönemde nasıl okul öncesi ve mesleki eğitime ağırlık verdiysek üçüncü ağırlık verdiğimiz en kritik alan öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri ve girişimleri. Bakın yıllardan beri hayal edilen, 60 yıldan beri, 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren sürekli dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması Allah'a şükür bize nasip oldu. 14 Şubat 2022'de 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lardan, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibarıyla yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Yayımlandığı zaman da artık hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlikle ilgili hem eğitim programı tarihini hem de sınav tarihini hepinizle paylaşacağız."