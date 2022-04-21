Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Öğretmenlik Meslek Kanunu ve atamalarla ilgili önemli gelişme...

Türkiye'nin 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu, 151 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip eğitim sistemine sahip olduğuna işaret eden Özer, eğitimde çoğu ülkenin 40-50 yılda gerçekleştireceği büyümeyi 19 yılda başardıklarını kaydetti.

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Okullaşma oranının da 19 yılda arttığını dile getiren Özer, "2000'li yıllarda 100 öğrencimizden sadece 44 öğrencimiz liseye erişebilirken bugün 90'a çıktı bu oran. Beş yaşındaki okul öncesindeki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 90'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Kız çocuklarının da hemen hemen erkek çocuklarıyla aynı oranda okullaşma oranına sahip olduğuna dikkati çeken Özer, her yıl eğitime en büyük bütçeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.