BURS BAŞVURULARI AÇILDI: YTB burs ödemeleri kaç TL, kimler başvurabilir? YTB bursu başvuru şartları nedir? Başvuru ekranı...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan vatandaşların başarılı çalışmalarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak için farklı alanlarda burs programları ilan etti ve başvurular başladı. Peki, YTB burs ödemeleri kaç TL, kimler başvurabilir? YTB bursu başvuru şartları nedir? İşte detaylar!
Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan burs programları, aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de büyük katkı sağlıyor.
YTB tarafından bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" hayata geçiriliyor.
Burs desteğinin sağlandığı programa, yurt dışında daimi oturum hakkına sahip olanlar, çifte vatandaş ve mavi kartlılar (Doğumla Türk vatandaşı olup da vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarına da verilen kart) başvurabilecek. Yüksek lisans eğitiminin ders dönemleri Türkiye'de belirlenen üniversitelerde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.
Programa kabul edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.
Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu
YTB, yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin lise eğitimindeki başarılarını "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu" programı ile ödüllendirerek onları teşvik etmeyi de amaçlıyor.
Programa bulundukları ülkelerde bitirme sınavlarını (Abitur, Baccalaureat, Matura gibi) başarılı olarak tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerden lise diploması bulunanlar başvurabilecek.
Söz konusu burslardan 1 Ağustos'a kadar mezun olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri yararlanabilecek. Program kapsamında her büyükelçilik ve başkonsolosluk bölgesinde en başarılı öğrenci, bu tek seferlik burs imkanından faydalanabilecek.