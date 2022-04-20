BURS BAŞVURULARI AÇILDI: YTB burs ödemeleri kaç TL, kimler başvurabilir? YTB bursu başvuru şartları nedir? Başvuru ekranı...

Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan burs programları, aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de büyük katkı sağlıyor.

YTB tarafından bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" hayata geçiriliyor.

Burs desteğinin sağlandığı programa, yurt dışında daimi oturum hakkına sahip olanlar, çifte vatandaş ve mavi kartlılar (Doğumla Türk vatandaşı olup da vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarına da verilen kart) başvurabilecek. Yüksek lisans eğitiminin ders dönemleri Türkiye'de belirlenen üniversitelerde yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.