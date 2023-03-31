Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2023 Mart ayı PYBS bursunun yatmasını bekleyenler 'PYBS yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...
MART AYI BURSLULUK PARASI YATTI MI?
Henüz ödemeler hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
BURSLULUK ÖDEME SORGULAMA EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin devamsızlık, not, karne ve birçok bilgisine erişim sağlandığı e-Okul ekranından burs durumu sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ardından doğum tarihi, doğum yılı, eğitim alınan şube, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe gibi soruları yanıtlayarak güvenlik aşamasını geçebilir.
Ardından sol bölümde bulunan menü yardımıyla öğrenciler, burs bilgilerini ve ödeme olup olmadığını kontrol edebilirler.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.