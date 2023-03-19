NİSAN ARA TATİL TARİHİ 2023! Son dakika MEB NİSAN ARA TATİL açıklaması! Ramazan bayramı 2023 ve ara tatil ne zaman? İlk-ortaokul...

RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.