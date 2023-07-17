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    • Eğitim
    • 17.07.2023 16:07
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    • 17.07.2023 16:07
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    Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023! Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023! Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Antropoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arap Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fars Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
    (Turizm Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
    (Yabancı Diller Yüksekokulu)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (Arapça)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
    (Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi)
    Kürt Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

    Psikoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Sanat Tarihi
    (Edebiyat Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Süryani Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Tarih
    (Edebiyat Fakültesi)
    Tarih (Arapça)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Turizm İşletmeciliği
    (Turizm Fakültesi)
    Turizm Rehberliği
    (Turizm Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)

    Aşçılık(Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Bankacılık ve Sigortacılık
    (Savur Meslek Yüksekokulu)
    Bilgisayar Programcılığı
    (Meslek Yüksekokulu)
    Bilgisayar Programcılığı
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
    (Meslek Yüksekokulu)
    Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
    (Ömerli Meslek Yüksekokulu)
    Çocuk Gelişimi
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    Çocuk Gelişimi (İÖ)
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

    Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Dış Ticaret
    (Nusaybin Meslek Yüksekokulu)
    Diş Protez Teknolojisi
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Elektrik
    (Midyat Meslek Yüksekokulu)
    Elektrik
    (Meslek Yüksekokulu)
    Elektronik Teknolojisi
    (Meslek Yüksekokulu)
    Evde Hasta Bakımı
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    Harita ve Kadastro
    (Savur Meslek Yüksekokulu)
    İlk ve Acil Yardım
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    İlk ve Acil Yardım (İÖ)
    (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
    İnşaat Teknolojisi

        (Meslek Yüksekokulu)
        İşletme Yönetimi
        (Meslek Yüksekokulu)
        Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
        (Midyat Meslek Yüksekokulu)
        Makine
        (Meslek Yüksekokulu)
        Mimari Restorasyon
        (Meslek Yüksekokulu)
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
        (Meslek Yüksekokulu)
        Organik Tarım
        (Kızıltepe Meslek Yüksekokulu)
        Sosyal Hizmetler
        (Savur Meslek Yüksekokulu)
        Sosyal Hizmetler
        (Midyat Meslek Yüksekokulu)
        Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim)
        (Midyat Meslek Yüksekokulu)
        Spor Yönetimi
        (Meslek Yüksekokulu)
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ)
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Tohumculuk Teknolojisi
        (Kızıltepe Meslek Yüksekokulu)
        Turizm ve Otel İşletmeciliği
        (Meslek Yüksekokulu)
        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)
        (Nusaybin Meslek Yüksekokulu)
        Yaşlı Bakımı
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
        Yaşlı Bakımı (İÖ)
        (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023! Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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