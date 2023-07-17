Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023! Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Antropoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Arap Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fars Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
(Turizm Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Yabancı Diller Yüksekokulu)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (Arapça)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
(Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Kürt Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Psikoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Edebiyat Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Süryani Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Tarih
(Edebiyat Fakültesi)
Tarih (Arapça)
(Edebiyat Fakültesi)
Turizm İşletmeciliği
(Turizm Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Turizm Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Aşçılık(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Savur Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
(Meslek Yüksekokulu)
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Ömerli Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Dış Ticaret
(Nusaybin Meslek Yüksekokulu)
Diş Protez Teknolojisi
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Midyat Meslek Yüksekokulu)
Elektrik
(Meslek Yüksekokulu)
Elektronik Teknolojisi
(Meslek Yüksekokulu)
Evde Hasta Bakımı
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Harita ve Kadastro
(Savur Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
(Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
İnşaat Teknolojisi