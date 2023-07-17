Mardin Artuklu Üniversitesi bölümleri 2023! Artuklu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Antropoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Arap Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fars Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Felsefe

(Edebiyat Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)

(Turizm Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Yabancı Diller Yüksekokulu)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

(Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Kürt Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Süryani Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Arapça)

(Edebiyat Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği

(Turizm Fakültesi)

Turizm Rehberliği

(Turizm Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)