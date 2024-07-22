meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! LGS merkezi yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor? 22 Temmuz e Okul giriş LGS yerleştirme sonuçları!

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Özellikle üniversite sınav sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması sebebiyle öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. LGS tercih sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde yer almıyor. Yerleştirme sonuçları belirlenen takvimde erişime açılacak.
LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.
Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.
MEB'den yapılan açıklamada " merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
MEB 2024-2025 YERLEŞTİRME VE TERCİH TAKVİMİ
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024