PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! LGS merkezi yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor? 22 Temmuz e Okul giriş LGS yerleştirme sonuçları!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 tercih sonuçları, öğrenciler ve aileler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılki yerleştirme sonuçlarını merkezi sınav puanına ve yerel yerleştirme kriterlerine göre belirleyecek. Merkezi sınav puanıyla tercihte bulunan adaylar, puan üstünlüğü ve tercih sıralamalarına göre yerleştirilecek. Yerel yerleştirmelerde ise ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık sayısı gibi kriterler belirleyici olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 06:04 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:04
meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! LGS merkezi yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor? 22 Temmuz e Okul giriş LGS yerleştirme sonuçları!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yerleştirme sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihlerini kullanarak sonuç bilgilerini görüntüleyebilecekler. LGS tercih sonuçları ekranında, öğrencilerin yerleştirildikleri okullar detaylı bir şekilde yer alacak. Sonuçlar, basılı veya e-posta yoluyla öğrencilere ulaştırılmayacak; yalnızca online olarak erişilebilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 LGS tercih kılavuzunda yerleştirme sonuçlarının 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacağı duyuruldu. LGS tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. LGS tercih sonuçları duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.

TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Özellikle üniversite sınav sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması sebebiyle öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. LGS tercih sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde yer almıyor. Yerleştirme sonuçları belirlenen takvimde erişime açılacak.



LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamada " merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.



MEB 2024-2025 YERLEŞTİRME VE TERCİH TAKVİMİ

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024



Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu! Gözler Kamala Harris’e çevirildi! Listede kimler var? | Trump’tan ilk sözler...
İsrail bu kez doğrudan Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Şin Bet servis etti Israel Katz paylaştı! Dışişleri’nden sert tepki
Gözler Kamala Harris’e çevrildi! ABD’nin yeni Başkan adayı Kamala Harris kimdir, kaç yaşında? Türk düşmanı mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı: Türkiye dostlarıyla dayanışma içinde olacak
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Neredeyse tüm joker haklarını kullandı: Yeşilçam sorusunda fena gümledi!
Başkan Erdoğan’ın KKTC’de deniz üssü resti Atina’da paniğe yol açtı! Dendias bahane: Yunan basını Turkuvaz Medya’yı da hedef gösterdi
İstanbul Aydos Ormanı’nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Çok sayıda ekip bölgede
Başkan Erdoğan’dan KKTC dönüşü ’doğal gaz gemisi’ müjdesi: Adeta bir üs gibi | Miçotakis’e Dendias’a haddini bildir uyarısı
Microsoft’un ’makro’ krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Başkan Erdoğan’dan ’ek tedbir’ mesajı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay! Eski başkan ilk kez konuştu
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme olacak mı? Başkan Erdoğan’dan net zam mesajı: Refahı arttırmak için yeni yol haritaları oluşturuyoruz
SON DAKİKA