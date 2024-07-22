meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! LGS merkezi yerleştirme sonuçları nereden bakılıyor? 22 Temmuz e Okul giriş LGS yerleştirme sonuçları!





LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.



Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.



MEB'den yapılan açıklamada " merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.