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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 lise kayıt için gerekli belgeler neler? MEB 9. sınıf lise kayıt takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sonuçlarını açıklamak üzere hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler ve veliler, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte lise kayıt süreçlerine dair detayları merak ediyor. Peki, 2024 lise kayıt tarihleri ve gerekli belgeler nelerdir? İşte MEB'in açıklamaları ve kayıt süreci hakkında bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 05:50 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 05:50
Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 lise kayıt için gerekli belgeler neler? MEB 9. sınıf lise kayıt takvimi!

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LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin yerleştirme süreci de resmen başlamış olacak. Yerleştirmenin ilk aşamasının ardından, boş kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ikinci tercih dönemi de devreye girecek. Peki, MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor ve gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü ilan edilecek. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.

LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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