Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 lise kayıt için gerekli belgeler neler? MEB 9. sınıf lise kayıt takvimi!

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin yerleştirme süreci de resmen başlamış olacak. Yerleştirmenin ilk aşamasının ardından, boş kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ikinci tercih dönemi de devreye girecek. Peki, MEB 9. sınıf lise kayıtları ne zaman başlıyor ve gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

2024 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü ilan edilecek. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.