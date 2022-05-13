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    • Eğitim
    • 13.05.2022 10:23
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    • 13.05.2022 10:23
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    BİLSEM SINAV SONUÇLARI - 1.2.3. sınıf E-OKUL MEB MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları öğrenme linki!

    1.2.3. sınıf E-OKUL MEB MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları öğrenme linki: 13 Mayıs BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2022 BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. Yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları bugün açıklanacak. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan BİLSEM ön değerlendirme sınavlarının sonuçları için gözler MEB'de.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    BİLSEM sınav sonuçları http://meb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları için sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. 2022 yılında BİLSEM sınavları 19 Mart ile 8 Mayıs günleri arasında yapıldı. Peki 13 Mayıs MEBBİS BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı 1.2.3. sınıf BİLSEM sınav sonuçları öğrenme ekranı!

    13 MAYIS MEBBİS BİLSEM SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından 13 Mayıs 2022 Cuma günü mesai saatleri içerisinde BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

    Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler bugün açıklanacak.

    1.2.3 SINIF E-OKUL MEBBİS BİLSEM SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME LİNKİ

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

    Bireysel değerlendirme sınavı ise 13 Haziran-12 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    BİLSEM TAKVİMİ 2022

    Değerlendirme süreci: 19 Mart-8 Mayıs 2022

    Değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 13 Mayıs 2022

    İtiraz başvurularının alınması: 16-23 Mayıs 2022

    İtirazların değerlendirilmesi: 24-30 Mayıs 2022

    Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 19 Ağustos 2022

        BİLSEM NEDİR?

        Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

        Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.

        Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere " Program Tamamlama Belgesi" verilir. Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

        a) Uyum (Oryantasyon),

        b) Destek Eğitimi;

        1) İletişim Becerileri,

        2) Grupla Çalışma Teknikleri,

        3) Öğrenme Yöntemleri,

        4) Problem Çözme Teknikleri,

        5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

        6) Yabancı Dil,

        7) Bilgisayar,

        8) Sosyal Etkinlikler,

        c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

        ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

        d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

        Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

        Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem ' ler de bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem' in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

        Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 116 merkezde hizmet vermektedir. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla bilsem olabilmektedir.
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