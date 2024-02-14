MEB’den flaş karar, süre uzatılıyor! Anaokulu hariç 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar artık...

MEB'in öğrenci ve velilere yönelik ara tatil kararı, her yıl olduğu gibi büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle öğrenciler bu tatilin sürüp sürmeyeceğini ve olası değişiklikleri öğrenmek için adeta nefeslerini tutmuş durumda. Veliler ise çocuklarının eğitim sürecine dair alınacak kararları yakından takip ediyor.