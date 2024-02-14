MEB’den flaş karar, süre uzatılıyor! Anaokulu hariç 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar artık...

Bu değişiklik 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulanmaya başlanacak.
YAZ TATİLİ SÜRESİNDE DÜZENLEME
Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yaz tatili süresinde de bir kısalma olması bekleniyor. Türkiye'de yaz tatilinin süresi, ara tatil uygulamalarıyla birlikte zaten 13 haftadan 11 haftaya düşmüştü.
Günümüzde pek çok ülkede öğrenciler yılda 190 ile 220 gün arasında okula gidiyor. Türkiye'de yapılacak bu değişiklikle, eğitim süresinin uzatılması ve böylece eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.
Bu değişiklikler hem velileri hem de öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ara tatillerin devam etmesi öğrencilere dönem içinde nefes alma fırsatı sunarken eğitim günlerinin artırılması öğrencilerin daha fazla öğrenme fırsatı bulmasına olanak tanıyacak.