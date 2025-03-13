Döküman nasıl yazılır? TDK’ye göre “doküman” doğru yazılışı nedir?

Döküman kelimesinin doğru yazılışı "doküman" olmalıdır. Türkçede doğru kullanımı, kelimenin anlamını ve yazımını etkileyebileceği için bu tür ayrıntılara dikkat etmek oldukça önemlidir. Edebiyatla ilgilenenler, öğrenci ve akademik çalışmalar yapanlar için doğru yazım kurallarına uymak, anlam karışıklıklarının önüne geçmek adına önemlidir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "DOKÜMAN" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "döküman" kelimesinin doğru yazılışı "doküman"dır. İkinci harfin "ö" yerine "o" olarak yazılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu yazım hatası, özellikle yazılı metinlerde ve günlük konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir yanlışlıktır.

Örnek Cümle:

"Hemen bütün dokümanları masamda istiyorum."