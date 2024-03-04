Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 5 Mart 2024 tatil olan okullar listesi! MEB son dakika duyuruları...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bugün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bugün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
BU BÖLGELERE HAVA DURUMU UYARISI
Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın sabah Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne. Öğlen Denizli, Antalya, Isparta. Öğleden sonra Bursa Sakarya Düzce İstanbul Eskişehir Afyon. Akşam Ankara Antalya. Gece Antalya'nın doğusu Mersin Adana da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" açıklamasında bulundu.
ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanan sarsıntnın ardından meteorolojinin hava şartları uyarısı da ele alındığında konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar özellikle Çanakkale'de yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Şu an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.
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4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 21.38 olarak açıklanırken derinliği 10.44 km olarak kaydedildi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.