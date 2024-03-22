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MEB'den sıcağı sıcağına karar! Haftaya 3 gün okul yok! 2.ara tatil öncesi müjdelendi! Öğretmenler, 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci ve eğitim camiasını sevindirecek bir karara imza attı. Öğrenciler için 3 günlük beklenmedik bir tatil süresi başlıyor. Bu tatil, hafta sonları da dahil olmak üzere, öğrencilere keyifli bir mola sunacak. İşte merak edilen tarihler haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:39 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:50
MEB’den sıcağı sıcağına karar! Haftaya 3 gün okul yok! 2.ara tatil öncesi müjdelendi! Öğretmenler, 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Söz konusu sürpriz tatil kararı, öğrenciler arasında büyük bir sevinç ve heyecan yarattı. Uzun bir eğitim-öğretim döneminin ardından gelen bu mola, öğrencilerin dinlenmesine ve aileleriyle daha fazla vakit geçirmesine olanak tanıyacak.

31 Mart 2024 Pazar günü, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından milyonlarca öğrenci ve veli, 1 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Seçim süreci, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir organizasyonu beraberinde getiriyor. Peki, bu büyük organizasyonun ardından okullarda eğitim süreci nasıl şekillenecek? İşte detaylar.

1 Nisan 2024: Okullarda Eğitim Durumu
Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde, okullarda kurulan sandıklarla gerçekleştirilecek olan seçimlerin ardından gözler 1 Nisan Pazartesi gününe çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan seçimlerin ardından, sandıkların kurulduğu okullarda ertesi gün eğitime ara verilmişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olup olmayacağı merak konusu. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1 Nisan tatili söz konusu olursa öğrenciler hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil yapmış olacak.

Üniversiteler İçin Tatil Durumu
Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan'da, üniversite öğrencilerinin tatil olup olmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda karar, her üniversitenin kendi rektörlüğü tarafından alınacak. Dolayısıyla, üniversite öğrencileri ve akademik personel, kendi kurumlarının duyurularını takip etmeli.

1 Nisan Resmi Tatil Mi?
Okulların durumu henüz netleşmese de, 1 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerine devam edeceği belirtiliyor. Bu tarih, kamu sektörü için resmi bir tatil olarak ilan edilmedi.

2024 Eğitim Takviminde Ara Tatil ve Bayram Tatili
Nisan ayı, öğrenciler için tatil fırsatlarıyla dolu. 2. Ara tatil, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Aynı zamanda, Ramazan Bayramı da 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu sayede, öğrenciler hafta sonlarıyla birleşen 9 gün sürecek bir tatil dönemine sahip olacaklar.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?
Öğrenciler ve velilerin sabırsızlıkla beklediği yaz tatili tarihi de belli oldu. 2024 Yaz tatili, 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak. Uzun bir eğitim-öğretim yılının ardından öğrenciler, yaz tatilini dört gözle bekliyor.

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