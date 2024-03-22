MEB’den sıcağı sıcağına karar! Haftaya 3 gün okul yok! 2.ara tatil öncesi müjdelendi! Öğretmenler, 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Üniversiteler İçin Tatil Durumu

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan'da, üniversite öğrencilerinin tatil olup olmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda karar, her üniversitenin kendi rektörlüğü tarafından alınacak. Dolayısıyla, üniversite öğrencileri ve akademik personel, kendi kurumlarının duyurularını takip etmeli.

1 Nisan Resmi Tatil Mi?

Okulların durumu henüz netleşmese de, 1 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerine devam edeceği belirtiliyor. Bu tarih, kamu sektörü için resmi bir tatil olarak ilan edilmedi.

2024 Eğitim Takviminde Ara Tatil ve Bayram Tatili

Nisan ayı, öğrenciler için tatil fırsatlarıyla dolu. 2. Ara tatil, 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Aynı zamanda, Ramazan Bayramı da 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu sayede, öğrenciler hafta sonlarıyla birleşen 9 gün sürecek bir tatil dönemine sahip olacaklar.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Öğrenciler ve velilerin sabırsızlıkla beklediği yaz tatili tarihi de belli oldu. 2024 Yaz tatili, 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak. Uzun bir eğitim-öğretim yılının ardından öğrenciler, yaz tatilini dört gözle bekliyor.