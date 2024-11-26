Kayseri’de okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri Valiliği duyuruları! Son dakika kar tatili 3. güne uzayacak mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ve 26 Kasım günleri eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine gözler, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için yapılacak açıklamaya çevrildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Ancak, 27 Kasım Çarşamba günü için Kayseri Valiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten karara ilişkin açıklama gelmesi durumunda, haberimiz güncellenerek detaylar paylaşılacaktır.