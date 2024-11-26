Kayseri’de okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri Valiliği duyuruları! Son dakika kar tatili 3. güne uzayacak mı?

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ve 26 Kasım günleri eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine gözler, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için yapılacak açıklamaya çevrildi.
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ve 26 Kasım günleri eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine gözler, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için yapılacak açıklamaya çevrildi.
Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Ancak, 27 Kasım Çarşamba günü için Kayseri Valiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten karara ilişkin açıklama gelmesi durumunda, haberimiz güncellenerek detaylar paylaşılacaktır.
Kayseri Valiliği tarafından daha önce yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artıracağı belirtilmişti. Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği duyurulmuştu.