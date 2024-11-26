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Kayseri'de okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri Valiliği duyuruları! Son dakika kar tatili 3. güne uzayacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'de de günlük hayatı olumsuz etkiliyor. 25-26 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen kentte, öğrenciler ve veliler 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için tatil kararı olup olmadığını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 19:11 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 19:11
Kayseri’de okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri Valiliği duyuruları! Son dakika kar tatili 3. güne uzayacak mı?

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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ve 26 Kasım günleri eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine gözler, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için yapılacak açıklamaya çevrildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kayseri'de iki gündür devam eden kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini artırdı. Ancak, 27 Kasım Çarşamba günü için Kayseri Valiliği'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikten karara ilişkin açıklama gelmesi durumunda, haberimiz güncellenerek detaylar paylaşılacaktır.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU

Kayseri Valiliği tarafından daha önce yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artıracağı belirtilmişti. Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Ancak, yarın için hava durumunun daha netleşmesi bekleniyor.

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