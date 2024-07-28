MEB’den sıcak karar; ’Okulların açılış tarihi değişti’ iddiaları netleşti! Yaz tatili 4 ay mı oldu? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Öğrenciler ve veliler, yaz tatili nin 4 aya çıkarılacağına dair çıkan haberlerle kafaları karışmış durumda. Bu iddialar, okulların açılmasına kısa bir süre kala daha da yoğunlaşmış durumda. İşte detaylar...

Yaz Tatili 4 Aya mı Çıkıyor? MEB Açıklama Yaptı mı?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürerken, tatil süresinin 4 aya çıkarılacağına dair iddialar gündemi meşgul ediyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ortaya atılan bu iddialar, öğrenci ve veliler arasında merak uyandırdı. Peki, yaz tatili gerçekten uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda bir açıklama yaptı mı?