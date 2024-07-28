MEB’den sıcak karar; ’Okulların açılış tarihi değişti’ iddiaları netleşti! Yaz tatili 4 ay mı oldu? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin 4 aya çıkarılacağına dair çıkan haberlerle kafaları karışmış durumda. Bu iddialar, okulların açılmasına kısa bir süre kala daha da yoğunlaşmış durumda. İşte detaylar...
Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin 4 aya çıkarılacağına dair çıkan haberlerle kafaları karışmış durumda. Bu iddialar, okulların açılmasına kısa bir süre kala daha da yoğunlaşmış durumda. İşte detaylar...
Yaz Tatili 4 Aya mı Çıkıyor? MEB Açıklama Yaptı mı?
Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 3 aylık yaz tatilinin keyfini sürerken, tatil süresinin 4 aya çıkarılacağına dair iddialar gündemi meşgul ediyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ortaya atılan bu iddialar, öğrenci ve veliler arasında merak uyandırdı. Peki, yaz tatili gerçekten uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda bir açıklama yaptı mı?
Yaz Tatili Uzayacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Tekin, öğretmenlerin 2 Eylül'de mesleki gelişim çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Bu açıklama, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına dair net bir tarih verdiği için tatil süresinin uzatılacağı iddialarını da zayıflatıyor.
MEB'den Resmi Açıklama Geldi mi?
MEB tarafından tatil süresinin 4 aya çıkarılacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bakanlık yetkilileri, yaz tatilinin mevcut süresi olan 3 ayın öğrencilerin dinlenmesi ve yeni eğitim yılına hazırlanması için yeterli olduğunu belirtiyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 Yaz tatili 20 Haziran'da karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak.