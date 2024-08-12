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meb.gov.tr: BİLSEM kayıt tarihleri 2024 takvimi: MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi sürecini tamamladı. Yetenek alanlarına göre yapılan değerlendirmelerin sonuçları 9 Ağustos 2024 tarihinde açıklandı. Şimdi ise öğrenciler ve velileri, BİLSEM kayıt sürecine odaklanmış durumda. Peki, 2024 BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır ve hangi belgeler gereklidir? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 12:24 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 12:25
meb.gov.tr: BİLSEM kayıt tarihleri 2024 takvimi: MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

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BİLSEM kayıtları için belirlenen tarihler ve gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru işlemlerinizi başlatmak için ilgili web sitelerini ziyaret etmeyi unutmayın. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken tüm detaylar, çocuklarının eğitiminde en iyi fırsatları değerlendirmek isteyen veliler için kritik önem taşımaktadır.

BİLSEM Sonuçları Açıklandı!

2024-2025 eğitim öğretim yılı için BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin değerlendirme süreci başarıyla tamamlandı. 9 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan sonuçlarla birlikte, öğrencilerin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik yetenek alanlarında aldıkları puanlar da netleşti. Tüm sınıf düzeyleri için belirlenen taban puanlar şu şekilde:

  • Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 130 puan
  • Resim Yetenek Alanı: 80 puan
  • Müzik Yetenek Alanı: 70 puan

Öğrencinin kayıt bölgesindeki BİLSEM listesini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM mülakat sonuçları online olarak öğrenilebilecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM Kayıt Tarihleri Belirlendi

2024 BİLSEM kayıtları, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarih aralığında, örgün eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçelerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecekler.

BİLSEM Kayıtları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

BİLSEM'e kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler ise şu şekildedir:

  1. Kazandı Belgesi Çıktısı
  2. Öğrenci Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi, çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir).
  3. İkametgâh Belgesi
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
  6. Kayıt Formu
  7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi
  8. Veli Muvafakat Belgesi
  9. Taahhütname

Sınav İtirazları İçin Son Tarih

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden itirazlarını gerçekleştirebilecekler.

İşte MEB'den yapılan açıklama:

"2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır."

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