meb.gov.tr: BİLSEM kayıt tarihleri 2024 takvimi: MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

BİLSEM Kayıt Tarihleri Belirlendi
2024 BİLSEM kayıtları, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarih aralığında, örgün eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, bağlı oldukları il veya ilçelerdeki Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecekler.
BİLSEM Kayıtları İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
BİLSEM'e kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler ise şu şekildedir:
- Kazandı Belgesi Çıktısı
- Öğrenci Belgesi: Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi, çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir).
- İkametgâh Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
- Kayıt Formu
- Sosyal Medya Veli İzin Belgesi
- Veli Muvafakat Belgesi
- Taahhütname
Sınav İtirazları İçin Son Tarih
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında https://eitiraz.meb.gov.tr adresi üzerinden itirazlarını gerçekleştirebilecekler.
İşte MEB'den yapılan açıklama:
"2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır."