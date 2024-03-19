MEB’den sıcağı sıcağına karar; Okullar 11 gün tatil edildi, derslere mola! Anaokulu, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basına müfredat değişikliği hakkında bilgi verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yeni müfredat geçerli olacak. "Komisyonlar aylardır çalışıyor. Çocuklarımız için uygun bir müfredat hazırlanıyor," dedi.

Yeni müfredat 2024'te geliyor. Ders saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat değişikliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Bakan Tekin, "Müfredat, hemen incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa olabiliyor. Yeni müfredatı, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

"Müfredatın yüzde 80'i tamamlandı," diye ekledi Belirli konularda azalmalar olacak. Hangi konuların azaltıldığını henüz bilmiyoruz. Komisyonlar bu konuda çalışıyor. Çalışmalar tamamlandığında, eğitim yılına yetişecek şekilde kademeli olarak uygulamaya geçilecek.

Tekin, "Bu büyük bir değişiklik. Örneğin, bu yıl 12. sınıfların aldığı bir konu, gelecek yıl 11. sınıfa alınabilir. Bu durumda, o konuyu almamış öğrenciler olacak. Yeni müfredata her kademeden başlayan öğrencilerle başlayacağız," dedi.