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MEB'den sıcağı sıcağına karar; Okullar 11 gün tatil edildi, derslere mola! Anaokulu, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Nisan ayı, öğrenciler için beklenen bir mola haberiyle aydınlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte, okullarda 11 günlük bir ara döneminin başlayacağı müjdesi verildi. Öğrencilerin ve ebeveynlerin sevinçle karşıladığı bu haberle birlikte, Nisan ayı tatili daha da heyecan verici hale geliyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:46 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:46
MEB’den sıcağı sıcağına karar; Okullar 11 gün tatil edildi, derslere mola! Anaokulu, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Nisan ayında, okullar 11 gün tatil olacak. Çocuklar bu tatil süresince eğlenecekler!

31 Mart 2024 Pazar günü belediye seçimleri yapılacak. Seçimlerden sonraki ilk iş günü, yani Pazartesi, okullar tatil.

1 Nisan'daki bu bir günlük tatilden sonra, 5 Nisan Cuma günü başlayıp 9 gün sürecek bir ara tatil olacak. İşte 9 günlük tatil buradan geliyor.

Daha sonra, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. O gün de tatil olacak. Böylece Nisan ayında öğrenciler toplamda 11 gün tatil yapacak.

Peki okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 5 Şubat'ta başladı. Dönem, 14 Haziran'da bitecek. O gün öğrenciler karnelerini alıp, üç ay sürecek yaz tatiline başlayacaklar.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basına müfredat değişikliği hakkında bilgi verdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yeni müfredat geçerli olacak. "Komisyonlar aylardır çalışıyor. Çocuklarımız için uygun bir müfredat hazırlanıyor," dedi.

Yeni müfredat 2024'te geliyor. Ders saatlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat değişikliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Bakan Tekin, "Müfredat, hemen incelenecek bir şey değil. Bir dersin programı 800 sayfa olabiliyor. Yeni müfredatı, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

"Müfredatın yüzde 80'i tamamlandı," diye ekledi Belirli konularda azalmalar olacak. Hangi konuların azaltıldığını henüz bilmiyoruz. Komisyonlar bu konuda çalışıyor. Çalışmalar tamamlandığında, eğitim yılına yetişecek şekilde kademeli olarak uygulamaya geçilecek.

Tekin, "Bu büyük bir değişiklik. Örneğin, bu yıl 12. sınıfların aldığı bir konu, gelecek yıl 11. sınıfa alınabilir. Bu durumda, o konuyu almamış öğrenciler olacak. Yeni müfredata her kademeden başlayan öğrencilerle başlayacağız," dedi.

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