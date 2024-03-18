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1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024? Üniversite, lise, ilkokul, anaokulu, kreşler kapalı mı olacak? Seçim tatili kaç gün sürecek?

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler, milyonlarca vatandaşın yanı sıra öğrencilerin de dikkatini çekiyor. Ancak, seçimlerin ardından okulların durumu belirsizliğini koruyor ve öğrencilerin 1 Nisan Pazartesi günü için merakı devam ediyor. Peki, 1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024? Üniversite, lise, ilkokul, anaokulu, kreşler kapalı mı olacak? Seçim tatili kaç gün sürecek? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 11:16 Güncelleme 18 Mart 2024, 11:16
1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024? Üniversite, lise, ilkokul, anaokulu, kreşler kapalı mı olacak? Seçim tatili kaç gün sürecek?

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Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler, milyonlarca vatandaşın katılımıyla büyük bir önem arz ediyor. Ancak, seçimlerin ardından özellikle öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir konu var: Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi, okulların durumu ne olacak? İşte konu hakkında detaylar ve son açıklamalar haberimizde...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda yerel seçimlerin, Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

1 NİSAN TATİL Mİ?

31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başında gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Konu hakkında henüz açıklama bulunmuyor.

Ancak 14 ve 28 Mayıs günü yapılan seçimlerde ertesi gün, Pazartesi okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde 1 Nisan günü de okulların tatil edilmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.



Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

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