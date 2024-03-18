1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024? Üniversite, lise, ilkokul, anaokulu, kreşler kapalı mı olacak? Seçim tatili kaç gün sürecek?

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler, milyonlarca vatandaşın katılımıyla büyük bir önem arz ediyor. Ancak, seçimlerin ardından özellikle öğrenciler ve velilerin merak ettiği bir konu var: Seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi, okulların durumu ne olacak? İşte konu hakkında detaylar ve son açıklamalar haberimizde...