1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ 2024? Üniversite, lise, ilkokul, anaokulu, kreşler kapalı mı olacak? Seçim tatili kaç gün sürecek?

1 NİSAN TATİL Mİ?
31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başında gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Konu hakkında henüz açıklama bulunmuyor.
Ancak 14 ve 28 Mayıs günü yapılan seçimlerde ertesi gün, Pazartesi okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde 1 Nisan günü de okulların tatil edilmesi bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.