KPSS başvuru takvimi netleşti: KPSS 2024 lise, önlisans, linsans sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ücret listesi

Eğitim yolculuğunda önemli bir adım olan sınavlara katılım için başvuru süreci, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmekte. Adaylar, katılmayı planladıkları sınav oturumlarını seçtikten sonra, bu kapsamlı sistem üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci, ÖSYM'nin e-Ödemeler bölümünden sınav başvuru ücretinin yatırılmasıyla son bulmakta. Bu rehber, adaylara sınav takvimi ve başvuru sürecine dair temel bilgiler sunarak, sınavlara hazırlık sürecinde yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.