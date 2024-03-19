SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS başvuru takvimi netleşti: KPSS 2024 lise, önlisans, linsans sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ücret listesi

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, kamuda memur olmak isteyenler için düzenlenecek olan KPSS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Sınav takvimi netleşti ve adayların başvuru süreci hakkında detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS 2024 lise, önlisans, linsans sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ücretleri belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:56 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:56
KPSS başvuru takvimi netleşti: KPSS 2024 lise, önlisans, linsans sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ücret listesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eğitim yolculuğunda önemli bir adım olan sınavlara katılım için başvuru süreci, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmekte. Adaylar, katılmayı planladıkları sınav oturumlarını seçtikten sonra, bu kapsamlı sistem üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci, ÖSYM'nin e-Ödemeler bölümünden sınav başvuru ücretinin yatırılmasıyla son bulmakta. Bu rehber, adaylara sınav takvimi ve başvuru sürecine dair temel bilgiler sunarak, sınavlara hazırlık sürecinde yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.



ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden KPSS başvurusu yapabilirsiniz. İlk adım olarak, hangi sınavlara gireceğinizi seçin. Sonra, ÖSYM'nin e-Ödemeler kısmından sınav ücretini yatırın. Bu adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

Ortaöğretim (Lise) KPSS 2024

Lise düzeyinde KPSS'ye girmek isteyenler için başvuru tarihleri 18 Temmuz - 30 Temmuz 2024 arasında. Sınav, 15 Eylül 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 4 Ekim 2024'te açıklanacak.

Önlisans KPSS 2024

Önlisans düzeyinde sınava katılmak isteyenler 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurabilir. Sınav 1 Eylül 2024'te olacak ve sonuçları 20 Eylül'de duyurulacak.

Lisans KPSS 2024

Lisans düzeyinde KPSS için başvurular 3 Mayıs - 15 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi sınavları ise 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. ÖABT ise 4 Ağustos 2024'te olacak.

DHBT Sınavı 2024

DHBT sınavı için başvurular 9 Ağustos - 15 Ağustos 2024 arasında. Sınav 22 Eylül'de yapılacak ve sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz
İstanbul’a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
SON DAKİKA