Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.

Yazılım uzmanlarınca geliştirilen ve kullanıma açılan "veli randevu sistemi" ile veliler, okulda eğitim alan çocuklarının durumunu görüşmek istedikleri öğretmenle görüşme zamanını ayarlayabiliyor.