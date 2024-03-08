Bilgi Sarmal Mart 2024 Türkiye Geneli Deneme cevap anahtarı 2024! Bilgi Sarmal 8-9-10-11 Mart 2024 deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye çapında geniş katılımla gerçekleşen Bilgi Sarmal deneme sınavının sonuçları, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) hazırlanan adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu deneme sınavı, öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeden önce kendi başarı düzeylerini tespit etme ve eksik oldukları alanları belirleme imkanı sağlıyor.

Bilgi Sarmal nedir?

Bilgi Sarmal sitelerinde sistemi "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi ile dijital desteğe kavuşan ve kavuşmakta olan okullarımızda; öğretmenimizin dijital kaynak gereksinimini ve kaynak kitap ihtiyacını sağlamak adına bütün kitaplarımızı dijital ortama taşıdık.