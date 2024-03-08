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Bilgi Sarmal Mart 2024 Türkiye Geneli Deneme cevap anahtarı 2024! Bilgi Sarmal 8-9-10-11 Mart 2024 deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde öğrenciler arasında büyük bir ilgiyle takip edilen eğitim kurumu Bilgi Sarmal tarafından düzenlenen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testlerinden oluşan TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT deneme sınavının sonuçları, heyecanla bekleniyor. Mart ayında gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler, performanslarını değerlendirme ve eksikliklerini belirleme fırsatı bulacaklar.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 07:04 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:05
Bilgi Sarmal Mart 2024 Türkiye Geneli Deneme cevap anahtarı 2024! Bilgi Sarmal 8-9-10-11 Mart 2024 deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Türkiye çapında geniş katılımla gerçekleşen Bilgi Sarmal deneme sınavının sonuçları, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) hazırlanan adaylar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bu deneme sınavı, öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeden önce kendi başarı düzeylerini tespit etme ve eksik oldukları alanları belirleme imkanı sağlıyor.

BİLGİ SARMAL TYT DENEME CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Bilgi Sarmalı Türkiye Geneli TYT deneme sınavının cevap anahtarı Bilgi Sarmalının sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Sınavların 11 Mart 2024'te sona ermesinin ardından sonuçlar da yayınlanacaktır.

Bilgi Sarmal nedir?

Bilgi Sarmal sitelerinde sistemi "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi ile dijital desteğe kavuşan ve kavuşmakta olan okullarımızda; öğretmenimizin dijital kaynak gereksinimini ve kaynak kitap ihtiyacını sağlamak adına bütün kitaplarımızı dijital ortama taşıdık.

Değerli öğretmenlerimizin sınıf içerisinde dijital anlamda yaşadıkları kaynak ve kaynağı uygulama sorununa yönelik öğretmen deneyimlerini baz alarak oluşturduğumuz sistemimizde amaç; tüm öğretmenlerimizin dijital teknolojileri kolaylıkla kullanmasını sağlamaktır." olarak açıklıyor.

YKS 2024 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

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