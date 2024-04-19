MEB’den müjde gibi takvim! Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

✍Toplamda öğrenciler haftaya 4 gün okula gitmiş olacak. 3 gün de tatil imkanından yararlanacaklar.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Mayıs resmi tatiller arasındadır. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2024 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olacak. Bu tarihte ise okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil kabul edilecek.
2. DÖNEMİN SON HAFTASI UYGULANACAK
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde önemli bir değişiklik yaparak öğrencilerin gelişimine daha fazla odaklanmayı hedefliyor. İkinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan eden Bakan Tekin, bu dönemde öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir hafta yaşatmayı planlıyor.
Bakan Tekin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de çocukların gelişimine katkı sağlamak adına benzer etkinlikler düzenleneceğini belirtiyor. Özellikle, öğrencilerin farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyor.
HER DÖNEMİN SON HAFTASI ETKİNLİK HAFTASI OLACAK
Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.