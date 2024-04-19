MEB’den müjde gibi takvim! Haftaya 4 gün okul 3 gün tatil olacak! Öğretmen ve öğrencilere duyuruldu! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Yaz tatiline doğru hızla ilerlerken, öğrenci ve velilerin okulların kapanış tarihini merakla beklediği bir döneme giriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 çalışma takviminde belirtilen kapanış tarihi, arama motorlarında sıkça merak edilen bir konu haline geldi. Bu tarih, öğrenci ve ailelerin yaz planlarını yapmaları için kritik bir öneme sahip. Yaz tatili öncesinde, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme fırsatı bulacağı üç ayrı tatil daha var. Bu tatiller, yıl boyunca yoğun bir tempoda çalışan herkes için önemli birer mola olacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.



Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.