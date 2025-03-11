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MEB ortak sınav örnek soruları ve çözümleri: 2. dönem 1. yazılı sınavları 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf soru kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 2. dönem 1. yazılı sınavları için örnek soru kitapçığını ve çözümlerini yayımladı. Öğrenciler ve veliler için faydalı bir kaynak olan bu kitapçık, sınav hazırlığı sürecinde önemli bir rehber oluyor. Peki ortak sınav örnek soru kitapçığına nereden bakılır? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:10
MEB ortak sınav örnek soruları ve çözümleri: 2. dönem 1. yazılı sınavları 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf soru kitapçığı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem ortak yazılı sınavlarına ait konu ve soru dağılım tablolarını resmi internet sitesinden erişime sundu. Bu tablolar, öğrencilerin sınavlara yönelik hazırlıklarını planlamalarına yardımcı olmak amacıyla odsgm.meb.gov.tr adresinde yayınlandı. Peki ikinci dönem ortak sınavları ne zaman? İşte soru dağılımı…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI

◾ 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Bu kitapçıklar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına dayanarak, sınavda yer alabilecek kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda örnek sorular sunuyor. Öğrenciler, bu kitapçıkları kullanarak sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanabilecek.

◾ Öğretmenlere sınav uygulamalarında yardımcı olacak örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin yazılı sınavlarda soruları nasıl doğru bir şekilde yanıtlayabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, eğitim kurumları ve il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına dayalı olarak, örneklerde yer alan soru türlerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğretmenler tarafından sınavlara dahil edilecek.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

2. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

◽ İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlarının tarihleri belirlendi. 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavı 24 Mart 2025 Pazartesi günü yapılacak.

◽ 6. ve 9. sınıf matematik dersleri için ise sınav 25 Mart 2025 Salı günü gerçekleştirilecek.

◽ 7. sınıf Türkçe dersi sınavı 27 Mart 2025 Perşembe, 7. sınıf matematik dersi ise 28 Mart 2025 Cuma günü yapılacak. Bu sınavlar, ülke genelinde aynı tarihlerde uygulanacak.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

MEB, 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARINA YÖNELİK ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

🔹 Örnek soru kitapçığı için tıklayınız.

🔹 Temel eğitim düzeyindeki örnek soru kitapçıklarına erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.

🔹 Ortaöğretim düzeyindeki örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarına ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.

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