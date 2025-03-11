MEB ortak sınav örnek soruları ve çözümleri: 2. dönem 1. yazılı sınavları 5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf soru kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı , 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem ortak yazılı sınavlarına ait konu ve soru dağılım tablolarını resmi internet sitesinden erişime sundu. Bu tablolar, öğrencilerin sınavlara yönelik hazırlıklarını planlamalarına yardımcı olmak amacıyla odsgm.meb.gov.tr adresinde yayınlandı. Peki ikinci dönem ortak sınavları ne zaman? İşte soru dağılımı…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI ÖRNEK SORULAR YAYINLANDI

◾ 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayınlandı. Bu kitapçıklar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına dayanarak, sınavda yer alabilecek kazanım ve öğrenme çıktıları doğrultusunda örnek sorular sunuyor. Öğrenciler, bu kitapçıkları kullanarak sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanabilecek.

◾ Öğretmenlere sınav uygulamalarında yardımcı olacak örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin yazılı sınavlarda soruları nasıl doğru bir şekilde yanıtlayabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olacak. Ayrıca, eğitim kurumları ve il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanan konu ve soru dağılım tablolarına dayalı olarak, örneklerde yer alan soru türlerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğretmenler tarafından sınavlara dahil edilecek.