MEB’den mini ders molası; Haftaya 1+2 gün okullar tatil! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü , dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Ancak bu yılın özel bir durumu var: 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor olması, öğrencilerinin kafalarını karıştırdı. Nisan ara tatilinin ardından, 2024 resmi tatil günleri merak konusu oldu. İşte MEB tatil takvimi ve yaz tatili ne dair merak edilenler...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba Gününe Denk Geliyor

1 Mayıs, emek ve dayanışmanın anıldığı önemli bir gündür. Bu yıl, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, işçi ve emekçilerin yanı sıra öğrenciler de tatil yapacaklar. Öğrenciler için bu tatil, bahar döneminde bir mola ve soluklanma fırsatı sunacak.

Öğrenciler, 1 Mayıs Çarşamba günü tatil yapacaklar ve ardından 2 gün daha okula devam edecekler. Hafta sonu tatiliyle birlikte, toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar.