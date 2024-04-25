SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den mini ders molası; Haftaya 1+2 gün okullar tatil! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Eğitim camiasında heyecanlı bir bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere ders yüklerini hafifletecek ve dinlenmelerini sağlayacak özel bir müjdeyi duyurdu: Gelecek hafta, hafta sonu da dahil olmak üzere üç günlük bir tatil verilecek. Bu tatil, öğrencilere yoğun akademik takvimlerinden kısa süreli bir soluklanma imkanı sunarak, hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmelerine olanak tanıyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:55 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:55
MEB’den mini ders molası; Haftaya 1+2 gün okullar tatil! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Ancak bu yılın özel bir durumu var: 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor olması, öğrencilerinin kafalarını karıştırdı. Nisan ara tatilinin ardından, 2024 resmi tatil günleri merak konusu oldu. İşte MEB tatil takvimi ve yaz tatiline dair merak edilenler...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba Gününe Denk Geliyor

1 Mayıs, emek ve dayanışmanın anıldığı önemli bir gündür. Bu yıl, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, işçi ve emekçilerin yanı sıra öğrenciler de tatil yapacaklar. Öğrenciler için bu tatil, bahar döneminde bir mola ve soluklanma fırsatı sunacak.

Öğrenciler, 1 Mayıs Çarşamba günü tatil yapacaklar ve ardından 2 gün daha okula devam edecekler. Hafta sonu tatiliyle birlikte, toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazar Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor ve resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

Okulların Kapanış Tarihi ve Yaz Tatili Başlangıcı

2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre zarfında öğrencilerin ders çalışmalarına ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.

İkinci Dönemde Etkinlikler Haftası Uygulaması

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan ettiklerini açıkladı. Bu proje kapsamında, Haziran ayında ikinci dönemin son haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin daha verimli bir hafta geçirmesi hedefleniyor. Bu etkinlikler, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakması amaçlanmaktadır.

Türkiye'de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs gibi özel günler, çalışma takviminde önemli bir yer tutuyor. İşte detaylar:

A) Resmi Bayram Günleri:

  1. 23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Türkiye'nin önemli bayramlarından biri olan 23 Nisan, ulusal egemenliğin simgesi olarak kutlanır.

  2. 19 Mayıs - Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günü anmak ve gençliği ön plana çıkarmak için kutlanır.

  3. 30 Ağustos - Zafer Bayramı: Türk milletinin zaferi ve bağımsızlık mücadelesinin kazanıldığı günü simgeler.

B) Dini Bayramlar:

  1. Ramazan Bayramı: Arefe gününden itibaren 3,5 gün süren bu bayram, Ramazan ayının sonunda oruç tutmanın ardından kutlanır.

  2. Kurban Bayramı: Arefe gününden itibaren 4,5 gün süren bu bayram, Kurban ibadetinin yerine getirilmesi ve toplumun yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmesi için kutlanır.

C) Diğer Özel Günler:

  • 1 Ocak - Yılbaşı Tatili: Yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta tatil yapılır.

  • 1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü Tatili: İşçi ve emekçilerin haklarının anıldığı bu önemli gün, tatil edilir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA