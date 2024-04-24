Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama: "Biz rakamda uzlaştık"

"SİZ STK OLAMAZSINIZ DEME HAKKIM VE İNİSİYATİFİM YOK"
Bakan Tekin, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) protokollere ilişkin yaptığı açıklamalarının çok tartışıldığının belirtilmesi üzerine, STK olmayan hiçbir yapıyla protokol imzalamanın teknik olarak mümkün olmadığının altını çizdi.
"Israrlı bir biçimde cemaatlerle ve tarikatlarla protokol imzaladığımız söyleniyor." diyen Tekin, şöyle devam etti:
"Ben de diyorum ki cemaat ya da tarikatla ben hukuken protokol imzalayamam zaten. Ben STK diyorum, çünkü ben hukuk devletine inanan bir kişiyim. Hukuk devletinin kurallarına göre STK olarak tanımlanmış bir dernek, STK olarak tanımlanmış bir vakıf, ben Milli Eğitim Bakanı olarak 'siz STK olamazsınız' deme hakkım ve inisiyatifim yok."
Bakanlığın 3 bin 500 protokolünün bulunduğunu da vurgulayan Tekin, "Protokol yaparken de yalan söylüyorlar bunu söyleyen kişiler, diyorlar ki, 'şu kadar milyar TL STK'lara ayırdınız.' Bütçe konuşmasında da söyledim, 1 tek kuruş, bu protokollerin hiçbirisinde Milli Eğitim Bakanlığına ilave bir mali külfet getirecek hiçbir hüküm yoktur." dedi.
Bakan Tekin, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili Müsteşarlık döneminde hazırladıkları bir genelgeyi tekrar revize ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak 3 bakanlık ortak, onların okullaşmasıyla ilgili tedbirler alıyoruz." dedi.
"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ CEVAPLAYACAK BİR KANUN HAZIRLIĞI YAPTIK"
Bakan Yusuf Tekin, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklikler konusundaki bir soruya karşılık, "Sanırım birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşmış oluruz onu da." dedi.
Bu konuda yaptıkları çalışmada bir taslak metin bulunduğunu ifade eden Tekin, "Taslağı diğer kamu kurumlarıyla ortak, yani Cumhurbaşkanı ve Yardımcımızın başkanlığında bir kurulda tartışacağız. Öğretmenlik mesleğinin tanımından, öğretmenlik mesleğinin itibarının yükseltilmesi, öğretmene yönelik şiddetten öğretmenlerimizin hak ve sorumluluklarına kadar her şeyin içinde yer aldığı, bütün kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın beklentilerini cevaplayacak bir Meslek Kanunu hazırlığını yaptık. Benim tahminim mayıs ayı içerisinde yasalaşacağını öngörüyorum." açıklamasını yaptı.
Bakan Tekin, soru üzerine ücretli öğretmenlere kadroyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını, engelli öğretmen atamaları konusunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile henüz konuşmadıklarını, konuştuktan sonra açıklayabileceklerini sözlerine ekledi.