Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama: "Biz rakamda uzlaştık"

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları konusunda, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız." dedi. Bakan Tekin, bir televizyon kanalının canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Tekin, 2017'deki müfredat değişikliğinde "Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin konuların azaltıldığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu konu, 2017'de de olmadı. 2017'de oldu diyenler de yanlış yaklaşıyorlar, somut herhangi bir veri üzerinden hareket etmiyorlar. Bugün müfredat yayınlandığında da aynı eleştiriyi yapacak kişilerden lütfen rica ediyorum. Eleştiri yapmadan önce paylaşılan müfredatları bir değerlendirsinler." diye konuştu.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı. Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.