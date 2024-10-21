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28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar, iş yerleri...

2024 yılı resmi tatiller listesi özellikle Ekim ayının sonuna yaklaşırken vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuna hazırlık yapan herkes bu özel gün için sabırsızlıkla bekliyor. Aynı zamanda 28 Ekim’in tatil durumu da merak konusu olmuş durumda. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:35
28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar, iş yerleri...

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor ve Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan bu özel gün Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihi anmak ve kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve törenlerle geçiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim Tatil Mi?

Cumhuriyet Bayramı'nın hazırlıkları 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi olarak kabul ediliyor.

Bu tarihte özel sektör çalışanları yarım gün çalışacak. Yarım gün çalışacak olanlar iş yerlerine sabah saatlerinde giderek öğleden sonra işlerini tamamlayacaklar.

Okullarda da yarım gün ders işlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 Ekim: Tam Gün Resmi Tatil

29 Ekim ise tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu günde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş yerleri kapalı olacak. Ayrıca, 29 Ekim'de çalışanlar ek mesai alabilecek. Bayram coşkusu Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek resmi törenler ve etkinliklerle devam edecek.

28 Ekim tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar, iş yerleri...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, Ekim 1922 tarihinde millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet İnönü ile birlikte bir yasa değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAYRAM OLARAK İLAN EDİLMESİ

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir yasa teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı, 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. "Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın millî bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

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