KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu

KPSS-2026/1 tercihleri 9-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. (Fotoğraf:ÖSYM)

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.