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KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi. KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu adayların erişimine açıldı.

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KPSS yerleştirme tercihleri ne zaman? KPSS-2026/1 tercih kılavuzu

ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yerleştirme tercihlerinin 9-16 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

KPSS-2026/1 tercihleri 9-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. (Fotoğraf:ÖSYM)KPSS-2026/1 tercihleri 9-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. (Fotoğraf:ÖSYM)

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. (Fotoğraf:AA)Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. (Fotoğraf:AA)

KPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bu kapsamda KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirmeler kamu kurumlarının kadro ve pozisyonları için gerçekleştirilecek. (Fotoğraf:AA)Yerleştirmeler kamu kurumlarının kadro ve pozisyonları için gerçekleştirilecek. (Fotoğraf:AA)

KPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Tercih yapacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

KPSS 2026/1 TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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