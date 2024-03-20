DGS başvuru takvimi belli oldu! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman alınacak 2024? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

MEZUN OLMADAN DGS YE GİRİLİR Mİ?

Mezuniyetten önce DGS'ye giriş yapılabilme durumu mevcuttur. Mezun olmadan DGS'ye girileceği gibi, mezun olduktan sonra da talep edilen herhangi bir yıl içinde sınava girilebilir. Üniversitenin kaç yılda bittiği veya henüz bitmediği bu sınavın koşulları arasında yer almaz.