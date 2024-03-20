DGS başvuru takvimi belli oldu! ÖSYM DGS başvuruları ne zaman alınacak 2024? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihleri netlik kazandı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, adaylar 2024 DGS'ye başvurularını mayıs ayında yapabilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihleri netlik kazandı. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, adaylar 2024 DGS'ye başvurularını mayıs ayında yapabilecekler.
2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.
2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.
Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.
2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.
MEZUN OLMADAN DGS YE GİRİLİR Mİ?
Mezuniyetten önce DGS'ye giriş yapılabilme durumu mevcuttur. Mezun olmadan DGS'ye girileceği gibi, mezun olduktan sonra da talep edilen herhangi bir yıl içinde sınava girilebilir. Üniversitenin kaç yılda bittiği veya henüz bitmediği bu sınavın koşulları arasında yer almaz.