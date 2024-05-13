MEB’den jet gibi tatil takvimi; ’3 gün birleştirilecek’ iddiaları kesinleşti! Öğretmen ve öğrencilere bayram arası! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Türkiye'de milli bayramlar, öğrenciler ve çalışanlar için özel bir anlam taşır. Bu günler, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, geçmişin hatırlandığı ve geleceğe umutla bakıldığı önemli dönemlerdir. Ancak, bu özel günlerde tatil durumu, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenir. Son dönemde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen hafta sonlarındaki tatil uygulaması, 20 Mayıs Pazartesi günü için de tatil olup olmayacağı konusunu gündeme getirdi. İşte, merak edilen gelişmeler...