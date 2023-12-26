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MEB'den İzmir'deki bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine ilişkin açıklama: Bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir

Milli Eğitim Bakanlığı İzmir'de bir okula "Esat Oktay Yıldıran" isminin verilmesine yönelik açıklama yaptı. Kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirten bakanlık, MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilginin verildiği bildirdi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:45 Güncelleme 26 Aralık 2023, 17:01
MEB’den İzmir’deki bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesine ilişkin açıklama: Bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir

İzmir Buca'da Belenbaşı İlkokulu'na 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Açıklamade gerekli incelemenin yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"BU KARARI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

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