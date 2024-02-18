MEB EKYS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? EKYS baraj puanı kaç? Soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde;

a) Genel kültür: %20

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %10

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10

d) Eğitim bilimleri: %30

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının

Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan

hükümler):%20.

Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecek.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.