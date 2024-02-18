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MEB EKYS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? EKYS baraj puanı kaç? Soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Sınavın 18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan ve Türkiye genelinde birçok adayın katılım göstereceği sınavda, adayların başarısını ölçmek üzere titiz bir değerlendirme süreci başlatılacak. Öğretmenlerin, müdür veya müdür yardımcısı olmak için giriş yaptığı EKYS sınavı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, MEB EKYS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? EKYS baraj puanı kaç? Soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 09:20 Güncelleme 18 Şubat 2024, 09:20
MEB EKYS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? EKYS baraj puanı kaç? Soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayında gerçekleştirilen sınav, binlerce öğretmen ve yönetici adayını kapsayan önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak olan sınav sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecekleri bir platformda sunulacak.

2024-MEB-EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-MEB-EKYS sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MEB EKYS SINAV SÜRESİ KAÇ DK, KAÇ SORU?

2024 EKYS sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde;

a) Genel kültür: %20

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10

c) Değerler eğitimi: %10

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10

d) Eğitim bilimleri: %30

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan
hükümler):%20.

Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecek.

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.

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