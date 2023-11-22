MEB’den karar, resmiyete bağlandı! Derslere 16 gün ara veriliyor! Flaş +4 gün detayı geldi: Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. ve 2. dönem tatil tarihlerini duyurdu. Okullar bu yıl 11 Eylül'de açıldı. Yakın zamanda da hafta sonları dahil toplam 9 gün süren bir ara tatil uygulandı. Bu kez de yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu noktada yarıyıl tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Öğrencileri bu sefer de hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek bir tatil bekliyor. İşte MEB takvimi ve diğer detaylar...