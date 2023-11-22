MEB’den karar, resmiyete bağlandı! Derslere 16 gün ara veriliyor! Flaş +4 gün detayı geldi: Anaokulu, kreş, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. ve 2. dönem tatil tarihlerini duyurdu. Okullar bu yıl 11 Eylül'de açıldı. Yakın zamanda da hafta sonları dahil toplam 9 gün süren bir ara tatil uygulandı. Bu kez de yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu noktada yarıyıl tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Öğrencileri bu sefer de hafta sonları dahil toplam 16 gün sürecek bir tatil bekliyor. İşte MEB takvimi ve diğer detaylar...
OKULLAR HAFTA SONU DAHİL 16 GÜN TATİL OLACAK
Öğrencilere müjde gibi müjde! Derslere tam 16 gün ara verilecek. Kasım ara tatili sona erir ermez gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Yarıyıl tatili 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak. Ardından yarıyıl tatiline girecek.
2. dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Buna göre öğrenciler hafta sonları da sayıldığında toplam 16 gün tatil yapmış olacak.
İşte yarıyıl tatili günleri;
👩🏫20 Ocak 2024 Cumartesi
👩🏫21 Ocak 2024 Pazar
👩🏫22 Ocak 2024 Pazartesi
👩🏫23 Ocak 2024 Salı
👩🏫24 Ocak 2024 Çarşamba
👩🏫25 Ocak 2024 Perşembe
👩🏫26 Ocak 2024 Cuma