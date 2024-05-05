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2024 yılının ilk ara tatili ve yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen yaz tatili tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak soruları yoğun ilgiyle araştırılıyor. İşte, MEB takvimine göre belirlenen yaz tatili tarihleri...

Yaz Tatili 2024: Okullar Kapanıyor, Tatil Başlıyor! Yaz mevsimi, çocuklar için heyecan verici zamanların başlangıcını işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sona eriyor ve 14 Haziran Cuma günü karneler dağıtılarak yaz tatili başlayacak. Bu yılın yaz tatili, 15 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve öğrenciler için tam anlamıyla bir macera ve dinlenme zamanı sunacak.