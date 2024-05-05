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MEB'den gece yarısı kararı; 40 gün kaldı! Yaz tatili süresi 3 ay mı 4 ay mı olacak? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

Yaz aylarına yaklaşırken, öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan okulların kapanacağı tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2023-2024 eğitim yılının yaz tatili tarihleri, öğrencilerin ve velilerin ilgisini çekiyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte, MEB takviminde belirlenen yaz tatili tarihi...

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 16:27 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 16:27
MEB’den gece yarısı kararı; 40 gün kaldı! Yaz tatili süresi 3 ay mı 4 ay mı olacak? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar ve öğretmenler...

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2024 yılının ilk ara tatili ve yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen yaz tatili tarihleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak soruları yoğun ilgiyle araştırılıyor. İşte, MEB takvimine göre belirlenen yaz tatili tarihleri...

Yaz Tatili 2024: Okullar Kapanıyor, Tatil Başlıyor!

Yaz mevsimi, çocuklar için heyecan verici zamanların başlangıcını işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi sona eriyor ve 14 Haziran Cuma günü karneler dağıtılarak yaz tatili başlayacak. Bu yılın yaz tatili, 15 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve öğrenciler için tam anlamıyla bir macera ve dinlenme zamanı sunacak.


Yaz tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık olarak 3 ay sürecek. Bu süre zarfında öğrenciler, okul dışında çeşitli etkinlikler yapacak, sevdikleriyle vakit geçirecek ve dinlenme fırsatı bulacaklar. Aileler de çocuklarıyla birlikte tatil planları yaparak, unutulmaz anlar yaşamak için hazırlıklara başlayacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayıp 17 Kasım 2023 Cuma günü sona erdi.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlandı. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak. Bu arada, öğrenciler için eğitim dönemi sona erdiği için, aileler çocuklarıyla birlikte keyifli bir yaz tatili geçirmenin planlarını yapmaya başlayacaklar.

Tatil köyleri, kamp alanları, turistik bölgeler ve şehir dışı geziler, yaz tatili planlarının popüler seçenekleri arasında yer alacak.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin ve ailelerin yüzünde kocaman bir gülümseme belirecek. Tatilin tadını çıkaracakları ve bolca dinlenip eğlenecekleri bir yaz mevsimi dileriz!

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