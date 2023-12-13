2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! 9 gün sürecek! Yusuf Tekin ’Birleştirilecek’ dedi! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Okullar da ikinci ara tatil yaklaşıyor. Öğrenciler önce 1. dönem Kasım ara tatilini yaptı. Sırada yılbaşı, yarıyıl ve 2. ara tatil var. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından yayımlanan takvimle sömestr ve 2. ara tatil tarihi belli oldu. 1 Ocak tarihinin de Pazartesi gününe denk gelmesiyle öğrenciler 1 gün tatil yapmış olacak. Peki 9 günlük tatil ne zaman? İşte hafta sonu dahil 9 gün sürecek 2. ara tatilin detayları...

11 Eylül Pazartesi günü açılan okullar 13 Kasım'da ara tatile girdi. 17 Kasım'da resmi olarak sona eren tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okula döndü. Gözler şimdi diğer tatillerde. 2. ara tatil 8 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ancak hafta sonlarının da dahil edilmesiyle öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

ARA TATİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş oluyor'' ifadelerini kullandı.

''Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz."