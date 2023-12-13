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2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! 9 gün sürecek! Yusuf Tekin 'Birleştirilecek' dedi! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

2. ara tatil Nisan ayında uygulanacak. Milyonlarca öğrenciyi sevindiren detay Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile ortaya çıktı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlanır yayımlanmaz 9 günlük tatil gündem oldu. Hafta sonunun hesap edilmesiyle hem anaokulu, hem ilkokul, hem ortaokul hem de lise öğrenciler uzun uzadıya bir tatil yapma fırsatı elde ediyor. MEB tarafından 2. ara tatil tarihleri açıklandı. İşte 9 günlük tatil hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 12:02 Güncelleme 13 Aralık 2023, 12:10
2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! 9 gün sürecek! Yusuf Tekin ’Birleştirilecek’ dedi! Öğretmenler+ okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. sınıflar...

Okullarda ikinci ara tatil yaklaşıyor. Öğrenciler önce 1. dönem Kasım ara tatilini yaptı. Sırada yılbaşı, yarıyıl ve 2. ara tatil var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvimle sömestr ve 2. ara tatil tarihi belli oldu. 1 Ocak tarihinin de Pazartesi gününe denk gelmesiyle öğrenciler 1 gün tatil yapmış olacak. Peki 9 günlük tatil ne zaman? İşte hafta sonu dahil 9 gün sürecek 2. ara tatilin detayları...

2. ARA TATİL HAFTA SONU DAHİL TOPLAM 9 GÜN SÜRECEK

11 Eylül Pazartesi günü açılan okullar 13 Kasım'da ara tatile girdi. 17 Kasım'da resmi olarak sona eren tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi günü okula döndü. Gözler şimdi diğer tatillerde. 2. ara tatil 8 Nisan Pazartesi günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ancak hafta sonlarının da dahil edilmesiyle öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

ARA TATİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş oluyor'' ifadelerini kullandı.

''Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz."

İLLERE GÖRE ARA TATİL MESAJI

İllere göre ara tatil uygulamasının hayata geçebileceğini ifade eden Bakan Tekin, "Benim kişisel olarak görüşüm şu, böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak... Türkiye, coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz" dedi.

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