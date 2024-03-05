MEB’den flaş resmi karar! Bu yıl için değişti! Nisan ara tatiline 1 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar...

Türkiye'de eğitim sisteminde önemli bir yenilik daha hayata geçiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ülke genelindeki ortak sınavlarda, öğrencilerin kendi cümleleriyle cevap verecekleri açık uçlu ve kısa cevaplı soruları ilk kez kullanacak. Bu değişiklik, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip etmek, müfredatın işlenişinde okullar arası bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılıyor.
Açık Uçlu Soruların Eğitime Katkısı
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül'ün açıklamalarına göre, açık uçlu soruların kullanımı, öğrencilere geri bildirim vermek ve sınıf genelinde eksik öğrenmeleri ortaya çıkarmak için büyük önem taşıyor. Bu yöntemle, öğrencilerin düşünme, analiz etme ve ifade yetenekleri daha etkin bir şekilde değerlendirilebilecek.
Ortak Sınavların Yapılandırılması
Ortak sınavlar, ortaokul ve liselerde uygulanacak ve sınavlar ülke genelinde, il ve ilçe genelinde ve okul genelinde olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek. Bu sınavlarla, öğrencilerin derslerdeki başarıları merkezi olarak değerlendirilecek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.