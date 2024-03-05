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MEB'den flaş resmi karar! Bu yıl için değişti! Nisan ara tatiline 1 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar...

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini daha etkili bir şekilde takip etmek ve müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. 26-27 Mart tarihlerinde yapılacak olan ülke geneli ortak sınavlarda sistem ilk kez değişecek. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 09:44 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:55
MEB’den flaş resmi karar! Bu yıl için değişti! Nisan ara tatiline 1 ay kala duyuruldu! Öğretmenler, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar...

Türkiye'de eğitim sisteminde önemli bir yenilik daha hayata geçiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşecek ülke genelindeki ortak sınavlarda, öğrencilerin kendi cümleleriyle cevap verecekleri açık uçlu ve kısa cevaplı soruları ilk kez kullanacak. Bu değişiklik, öğrencilerin gelişimini daha yakından takip etmek, müfredatın işlenişinde okullar arası bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılıyor.

Açık Uçlu Soruların Eğitime Katkısı
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül'ün açıklamalarına göre, açık uçlu soruların kullanımı, öğrencilere geri bildirim vermek ve sınıf genelinde eksik öğrenmeleri ortaya çıkarmak için büyük önem taşıyor. Bu yöntemle, öğrencilerin düşünme, analiz etme ve ifade yetenekleri daha etkin bir şekilde değerlendirilebilecek.

Ortak Sınavların Yapılandırılması
Ortak sınavlar, ortaokul ve liselerde uygulanacak ve sınavlar ülke genelinde, il ve ilçe genelinde ve okul genelinde olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek. Bu sınavlarla, öğrencilerin derslerdeki başarıları merkezi olarak değerlendirilecek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.

Değerlendirme ve Puanlama Süreci
Açık uçlu soruların değerlendirilmesi, özellikle objektiflik ve adillik açısından önemli bir süreç. Bu kapsamda, 6. sınıf Türkçe dersi için ülke genelinde ortak bir puanlama yapılacak ve açık uçlu sorular, bağımsız iki puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. Olası tutarsızlıklar, üst puanlayıcı tarafından incelenecek ve nihai karar verilecek. Diğer dersler için değerlendirme işlemleri ise okul müdürlüklerinin aldığı karar doğrultusunda ilgili öğretmenlerce yapılacak.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Ortak sınav sonuçları, ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinde okul müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek. Bu sayede, hem öğrenciler hem de veliler sınav sonuçlarına kolayca erişebilecek ve öğrencilerin akademik gelişimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Sonuç ve Beklentiler
Bu yenilikçi sınav uygulaması, Türkiye'deki eğitim sisteminde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanımı, öğrencilerin bilgiyi sadece ezberlemek yerine, anlamalarını ve uygulamalarını teşvik edecek.

Bu yöntemle, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrencilerin kendi cümleleriyle ifade yeteneklerinin geliştirilmesi, eğitimde kalitenin artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak.

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