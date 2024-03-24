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Bursluluk sınavı ne zaman 2024? İOKBS bursluluk puanı kaç? PYBS burs ücretleri ne kadar oldu 2024? Sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin eğitim hayatında önemli bir dönemeç olan bursluluk sınavı için heyecan dorukta. Öğrenciler ve veliler, 2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda merakla bekleyişlerini sürdürüyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman 2024? İOKBS bursluluk puanı kaç? PYBS burs ücretleri ne kadar oldu 2024? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 11:18 Güncelleme 24 Mart 2024, 11:18
Bursluluk sınavı ne zaman 2024? İOKBS bursluluk puanı kaç? PYBS burs ücretleri ne kadar oldu 2024? Sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

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2024 bursluluk sınavı için geri sayım başladı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin, burs alabilmek için katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

Bu yıl 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan sınava başvurular, 13 Şubat 2024 tarihinde alınmaya başladı ve 1 Mart 2024 tarihinde sona erdi.

2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan 2024 İOKBS sınav takvimi sonrasında, sınav günü ve saati belli oldu.

Buna göre; 2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre; fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

BURSLULUK SINAVI HAKKINDA

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek ve sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.



5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.

Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.

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