Bursluluk sınavı ne zaman 2024? İOKBS bursluluk puanı kaç? PYBS burs ücretleri ne kadar oldu 2024? Sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek ve sınavda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.





5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak



Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.



Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.



Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.