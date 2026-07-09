MEB'den dijital temizlik talimatı: Okul sitelerinde "KVKK" dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlardaki paylaşımların incelenerek kişisel verilere yer veren içeriklerin kaldırılması talimatında bulundu.

Bu kapsamda alınacak tedbirler doğrultusunda, okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak.

Yazıda, kişisel verilerin yalnızca görev ve hizmet gerekleri doğrultusunda, belirli ve meşru amaçlarla işlenmesi, işlenen verilerin yapılan işlemle sınırlı olması, gereğinden fazla veri alınmaması, verilerin güncelliğinin korunması ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiği bildirildi.

Merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yürütülen iş ve işlemler sırasında öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin işlendiği belirtilen yazıda, verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun şekilde korunmasının önemine dikkat çekildi.

DUYURU VE PAYLAŞIMLARDA KİŞİSEL VERİ İÇERMEYEN YÖNTEMLER KULLANILACAK

Öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, T.C. kimlik numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.

Söz konusu platformlarda daha önce yayımlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuru ile dosyalar, okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek, kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.