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    • Eğitim
    • 17.11.2021 07:18
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    • 17.11.2021 07:46
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    MEB'den eğitimde fırsat eşitliği için 3 kritik hedef! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Kütüphanesiz okul kalmayacak!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliği için 2022 yılında 3 hedef belirlediklerini söyledi. Okul öncesine erişim oranı artırılacak, okullar arasındaki imkân farklılıkları azaltılacak. Öğretmenler de 3 ay zorunlu mesleki ve kişisel eğitim alacak. Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak istediklerini belirten Bakan Özer, "Kütüphanesi, laboratuvarı, spor salonu olmayan okul kalmasın istiyoruz. 2 ay içinde Türkiye genelindeki tüm okullara kütüphane yapacağız." dedi.

    MEB’den eğitimde fırsat eşitliği için 3 kritik hedef!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Bunun için 3 konu üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Özer, 2022 yılı içinde okul öncesine erişim oranını artıracaklarını, okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltacaklarını ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanacaklarını söyledi. İstanbul'da eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içinde yapılacak bu çalışmaların detaylarını şöyle anlattı:



    OKUL ÖNCESİNE ERİŞİM

    KRONİK PROBLEM, BAŞARI FARKI
    Türkiye'de eğitimde 2002'den itibaren çok ciddi yatırımlar oldu. O yıllardan önce ortaöğretime erişim yüzde 44'ler seviyesindeydi. Şimdi yüzde 88'i aştı. Yükseköğretimde yüzde 14 olan okullaşma oranı şu anda yüzde 44. Eğitimde kitleselleşmeyle ilgili toplum yararına son 20 yılda çok önemli işler yapıldı. Ancak kronik problemimiz, okullar arası başarı farkı. Giderek azalıyor, ancak tamamen ortadan kalkmadı.

    ANASINIFININ ÖNEMİ
    Akademik başarı, okul dışı faktörlere çok bağlı. Ailenin ekonomik seviyesi, eğitim düzeyi etkili. Hedefimiz ailenin gelir seviyesi ne olursa olsun çocuk 1'inci sınıfa geldiğinde hazır bulunuşluğu olsun. Bunun için okul öncesi eğitim çok önemli.



    5 BİN YENİ ANASINIFI
    Şu anda 5 yaşta okul öncesi okullaşma oranı yüzde 78, 4 yaşta yüzde 33, 3 yaşta da yüzde 14. 2022'de 5 yaşta bu oranı yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için ikinci dönemde en az 8 derslikli 5 bin yeni anasınıfı açacağız. 5 bin anasınıfı demek 100 bin öğrenci demek.

    KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK
    2'nci hedefimiz de okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Kütüphanesi, laboratuvarı, spor salonu olmayan okul kalmasın istiyoruz. 2 ay içinde Türkiye genelindeki tüm okullara kütüphane yapacağız. Öğrencinin okulda temas ettiği ortam ne kadar farklı olursa gelişimi o kadar iyi oluyor.

    ÖĞRETMENE YATIRIM

    DENEYİM FARKI AZALACAK
    Türkiye'de öğretmenin deneyimi arttığı zaman öğrencinin akademik başarısına olan katkısı da artıyor. 20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmen arasındaki fark Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde. Finlandiya'da bu oran 1.2. Bunu azaltmak için kişisel gelişimi destekleme programı hazırladık.

    3 AY EĞİTİM
    Öğretmenlerimize hem mesleki hem kişisel gelişim eğitimleri vereceğiz. Önceliğimiz deneyimi 5 yılın altında olanlar. Eğitimler zorunlu, 3 ay sürecek ve yüz yüze olacak.



        EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

        PİRAMİT TERSİNE DÖNMELİ
        Mesleki ve teknik liselerden farklı olarak bizim meslek eğitim merkezlerimiz var. Meslek liseleri mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilme oranları çok düşük. Mesleki eğitim merkezlerinde ise kendi alanlarında istihdam edilme oranları yüzde 88. Şu anda meslek liselerinde 1.3 milyon, eğitim merkezlerinde ise 157 bin öğrenci var. Bu sayının tersi olsun istiyoruz. Piramit tersine dönmeli.

        164 YENİ MERKEZ
        Mesleki eğitim merkezlerini daha ön plana çıkarmamız lazım. Genç işsizliği azaltmamız için en etkili yol bu. Buradan mezun olanlar, 4 yıl boyunca haftanın 4 günü işletmede eğitim alıyorlar. Bu merkezlerin kapasitesini artıracağız. OSB'ler içinde toplam 164 yeni merkez açacağız.



        ÖĞRENME KAYIPLARINA TELAFİ

        7, 8 ve 11 ile 12'nci sınıfların pandemide öğrenme kayıplarını belirlemek için kazanım değerlendirme sınavı yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, "4.5 milyon öğrenci katıldı. Bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre telafi programlarımız güncelledik. Yardımcı kaynaklar, destek materyalleri hazırladık. 18 milyon çocuğumuza ücretsiz ulaştırılacak. Destekleme ve yetiştirme kursları ara tatilden sonra 6 ve 10'uncu sınıflara da açılacak" diye konuştu.


        OKULLAR SIFIR VAKAYLA AÇILACAK
        Yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den bu yana her fırsatta okulların açık kalacağını söyleyen Bakan Özer, bu mesajını bir kez daha yineledi. Ara tatilin hemen öncesinde Kovid-19 vakaları nedeniyle 521 sınıfın karantinada olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Onların da ara tatil sonuna kadar zaten karantina süreleri tamamlanmış olacak. Okullar 22 Kasım'da sıfır vakayla eğitime başlayacak, karantinada sınıf kalmayacak" dedi.

        AŞI ORANLARI
        Sabah'ta yer alan habere göre, öğretmenlerin aşılanma oranlarıyla ilgili güncel verileri de paylaşan Bakan Özer, "Birinci doz aşılanma oranı yüzde 93. İkinci doz aşılanma oranı yüzde 87. Öğretmenlerimizin yüzde 5'i de daha önce hastalığı geçirmeleri nedeniyle antikorlu. Öğretmenlerimiz iyi bir örnek teşkil etti. Tabii burada okulları açma kararlılığımız çok etkili oldu. Aşılanma hızlandı" bilgisini verdi.

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        Haberler Eğitim MEB'den eğitimde fırsat eşitliği için 3 kritik hedef! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Kütüphanesiz okul kalmayacak!
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