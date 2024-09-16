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MEB'den bayram kararı; '28-29 Ekim okullar tatil mi?' sorusu netleşti! 4 günlük ara...

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, öğrenciler için hem eğlence hem de dinlenme fırsatı sunuyor. Okullarda derslere ara verilmesi ve ülke genelinde düzenlenen etkinlikler ile bu özel gün öğrencilerin dört gözle beklediği resmi tatiller arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü? Bayram tatili 4 gün mü olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 08:03 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:08
MEB’den bayram kararı; ’28-29 Ekim okullar tatil mi?’ sorusu netleşti! 4 günlük ara...

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Türkiye'nin en önemli bayramlarından biri olan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanıyor. Peki, bu yıl Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim'in tatil düzenlemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?

2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. Türkiye'de Cumhuriyetin ilan edilişinin 101. yılını kutlayacağımız bu özel gün, tüm yurtta resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için tam gün tatil olacak.

28 Ekim Yarım Gün Mü?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle başlıyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak kutlanırken, 28 Ekim yarım gün olarak kabul ediliyor. Özel sektör çalışanları 28 Ekim'de yarım gün çalıştıktan sonra, 29 Ekim'de ise tam gün tatil yapabilecekler.

Çalışanlar için ekstra mesai yapanlar da unutulmamış. 28 ve 29 Ekim'de çalışacak olanlar için ek mesai ücreti ödenecek. Özellikle 28 Ekim'deki yarım gün çalışmanın ardından tatil coşkusu daha da yoğun hissedilecek.

28 Ekim'de okullar da yarım gün olacak.


9 Günlük Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

Öğrenciler için Kasım ayında gerçekleşecek ara tatil de merak konusu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilk dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.

Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa bir nefes molası sağlayacak.

Sömestr ve İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, sömestr tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Eğitim takvimine göre planlanan bu tatiller, öğrencilerin dinlenme dönemlerini organize etmelerine yardımcı olacak.

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