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Türkiye'nin en önemli bayramlarından biri olan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanıyor. Peki, bu yıl Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim'in tatil düzenlemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. Türkiye'de Cumhuriyetin ilan edilişinin 101. yılını kutlayacağımız bu özel gün, tüm yurtta resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için tam gün tatil olacak.