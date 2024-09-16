BESYO tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM BESYO yerleştirmeleri nasıl yapılır?





Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP'e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.



Öğretmenlik programları için TYT'de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini incelemelerinde yarar görülmektedir.