BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci ve velisi yılbaşı tatili hakkında araştırmalara koyuldu. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl 1 Ocak'a denk gelen günlerde kamu çalışanları izin yapıyor, okullar da tatil ediliyor. Peki 1 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün?
1 OCAK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü 81 ilde okullar tatil. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından bu yıl Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla okullar 1 gün kapalı olacak. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapmış olacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.