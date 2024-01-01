BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci ve velisi yılbaşı tatili hakkında araştırmalara koyuldu. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl 1 Ocak'a denk gelen günlerde kamu çalışanları izin yapıyor, okullar da tatil ediliyor. Peki 1 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün?