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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Yılbaşı tatili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bugün okullar tatil mi sorusu, gündemde öğrenci ve velileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatili için plan yapanlar okulların durumunu merak ediyor. 2024 yılına girerken 1 Ocak'ın hafta içine denk gelmesi güzel haberleri de beraberinde getirdi. İşte yılbaşı okul tatili hakkında detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:42 Güncelleme 01 Ocak 2024, 09:43
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci ve velisi yılbaşı tatili hakkında araştırmalara koyuldu. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından her yıl 1 Ocak'a denk gelen günlerde kamu çalışanları izin yapıyor, okullar da tatil ediliyor. Peki 1 Ocak Pazartesi yarın okullar tatil mi, ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün?

1 OCAK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü 81 ilde okullar tatil. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından bu yıl Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla okullar 1 gün kapalı olacak. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapmış olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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