MEB’den 81 ilde kapatma kararı! Tüm kademeler etkilenecek, fişi çekildi! İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 5, 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

İzinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkânlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturuldu. https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturulan çevrim içi hatta 1.825 ihbar gelmişti.
Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verilmişti.
Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatılmıştı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.
DENETİMLER DÜZENLİ YAPILIYOR
Konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarlar düzenli değerlendirerek, izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda irtibat sağlanıyor.
İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Millî Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.
BAKAN TEKİN VELİLERİ UYARMIŞTI
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmî hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.
Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.
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