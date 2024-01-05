MEB’den 81 ilde kapatma kararı! Tüm kademeler etkilenecek, fişi çekildi! İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 5, 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Valiliklerdeki ilgili komisyonların inceleme sonuçlarına göre bu yerler kapatılacak ve işletenlere para cezası verilecek! Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda MEB, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerin çok daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.