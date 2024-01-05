SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den 81 ilde kapatma kararı! Tüm kademeler etkilenecek, fişi çekildi! İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 5, 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

MEB, izinsiz faaliyet yürüten kurslarla etkin mücadele için çevrim içi ihbar hattı kurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini belirtmişti. Bakan Tekin, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca izinsiz faaliyet yürüten yerler "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki ihbar edilebiliyor ve valiliklere inceleme ve soruşturma yapılarak gerekli görülmesi halinde kapatılabiliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 11:34 Güncelleme 05 Ocak 2024, 11:35
MEB’den 81 ilde kapatma kararı! Tüm kademeler etkilenecek, fişi çekildi! İlkokul 1, 2, 3, 4, ortaokul 5, 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Valiliklerdeki ilgili komisyonların inceleme sonuçlarına göre bu yerler kapatılacak ve işletenlere para cezası verilecek! Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda MEB, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerin çok daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

MEB'DEN KAPATMA KARARI

MEB'den yapılan basın açıklamasında, ''Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs adresinden ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz Ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu hatta 1.825 izinsiz kurs ihbarı üzerine bu yapıların kapatılması için işlem başlatılmıştı. Bu kurslarla mücadele, İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim faaliyeti yürüttüğünü iddia eden izinsiz yapılara göz açtırmamak için bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bakanlık, izinsiz faaliyet yürüten kurslarla etkin mücadele için çevrim içi ihbar hattı kurdu.

İzinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkânlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturuldu. https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php internet adresi üzerinden oluşturulan çevrim içi hatta 1.825 ihbar gelmişti.

Bu kapsamda, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi veya test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, kekemelik tedavisi, etüt merkezi, matematik kulübü gibi yerlere işlem yapılması için valiliklere inceleme ve soruşturma yapılması talimatı verilmişti.

Eğitim öğretim faaliyetlerini yapan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerlerin valiliklerce kapatılması için işlem başlatılmıştı. Bu yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanıyor.

DENETİMLER DÜZENLİ YAPILIYOR

Konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarlar düzenli değerlendirerek, izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerle yapılması gerekli işlemler konusunda irtibat sağlanıyor.

İllerde valiliklerde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonları, ihbarları değerlendirerek gerekli inceleme ve soruşturmaları yapıyor. Tespitler düzenli olarak Millî Eğitim Bakanlığına gönderiliyor.

BAKAN TEKİN VELİLERİ UYARMIŞTI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamında hem resmî hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirmişti.

Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

İZİNSİZ EĞİTİM FAALİYETİ BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kavgası İstanbul lansmanına yansıdı! Liste açıklanmıyor... Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz!
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
Son dakika: 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA