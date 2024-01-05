e-Okul güncelleme nasıl yapılır? 5 Ocak e-Okul’a giremiyorum, neden? e-okul.meb.gov.tr kapandı mı? VBS yenileme nasıl yapılır?

5 Ocak itibariyle e-Okul sistemine girişte yaşanan sorunlar, birçok kullanıcıyı endişelendirmiş durumda. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve kullanıcıların yaşadığı güncelleme sorunları, e-Okul'a erişimdeki sıkıntılara işaret ediyor. İşte bu konuda merak edilen sorular ve yanıtları:

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞİ

E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

Öğretmen ya da okul yönetiminden giriş yapacak olanlarsa yine aynı adres üzerinden "e okul yönetimi bilgi sistemi girişi" yapabilirler. Yöneticiler sisteme giriş yapmak içinse resimdeki rakamları, kullanıcı adını ve şifresini yazması gerekiyor.

İşte e-Okul bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirmek için adım adım bilgiler:

e-Okul.meb.gov.tr Adresinden Bilgi Güncelleme:

E-Okul resmi web sitesine e-okul.meb.gov.tr adresinden giriş yapın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Bilgileri Güncelle" butonuna tıklayın.

Açılan sayfadan güncellemek istediğiniz bilgileri seçin ve gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

Bilgileri girdikten sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak güncelleme işlemini tamamlayın.

e-Okul VBS Uygulamasından Bilgi Güncelleme:

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) uygulamasını açın.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra ana sayfanın üst kısmında bulunan "Bilgileri Güncelle" butonuna tıklayın.

Açılan sayfadan güncellemek istediğiniz bilgileri seçin ve gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde girin.

Bilgileri girdikten sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak güncelleme işlemini tamamlayın.

Güncelleme Yapabileceğiniz Bilgiler:

Öğrencinin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, TC kimlik numarası, okul numarası, eğitim bilgileri, sağlık bilgileri, adres bilgileri, telefon bilgileri, aile bilgileri, velisi bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğrafı, imzası, özürlü durumu, yabancı dil bilgisi vb.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bilgileri güncellerken doğruluğundan emin olun.

Gerekli belgelerin aslını veya fotokopisini güncelleme işlemleri sırasında yanınızda bulundurun.

Yardıma ihtiyaç duyarsanız, okul müdürlüğünden veya e-Okul müdürlüklerinden destek alabilirsiniz.

Önemli Bilgiler:

Öğrenci bilgilerini güncellemek için, öğrencinin velisi veya vasisi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir.

Fotoğraf veya imza güncellemeleri için, okul müdürlüğünden gerekli formları almanız gerekebilir.