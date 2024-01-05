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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Ocak 2024 Cuma kar tatili olan iller! Valilik son dakika açıklama: Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van...

Bugün okullar tatil mi 5 Ocak 2024 Cuma hangi illerde okullar tatil? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için kar ve fırtına uyarısı verirken, Valilik ve Kaymakamlıklardan da 'kar tatili' duyuruları yapılmaya başlandı. Peki bugün Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van'da okullar tatil mi? İşte son dakika kar tatili açıklamaları...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 07:14 Güncelleme 05 Ocak 2024, 07:21
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Ocak 2024 Cuma kar tatili olan iller! Valilik son dakika açıklama: Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van...

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre; Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava durumunun elverişsiz olduğu il ve ilçelerde okullar tatil edilmeye başlandı. Peki 5 Ocak 2024 Cuma kar tatili olan iller hangileri? Bugün Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van'da okullar tatil mi? İşte son dakika Valilik, Kaymakamlık açıklamaları...

5 OCAK 2024 BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Şuan için başka il ve ilçede okullar tatil edilmedi. Valilik ve Kaymakamlıklardan 'kar tatili' duyuruları geldikçe haberimizde yer verilecektir.

HAVA DURUMU METEOROLOJİ: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI : Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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