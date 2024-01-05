BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 5 Ocak 2024 Cuma kar tatili olan iller! Valilik son dakika açıklama: Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van...

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre; Şırnak'ın doğusu, Van 'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava durumunun elverişsiz olduğu il ve ilçelerde okullar tatil edilmeye başlandı. Peki 5 Ocak 2024 Cuma kar tatili olan iller hangileri? Bugün Erzurum, Bitlis, Bursa, Ankara, Van'da okullar tatil mi? İşte son dakika Valilik, Kaymakamlık açıklamaları...

5 OCAK 2024 BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

Şuan için başka il ve ilçede okullar tatil edilmedi. Valilik ve Kaymakamlıklardan 'kar tatili' duyuruları geldikçe haberimizde yer verilecektir.