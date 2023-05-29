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    • Eğitim
    • 29.05.2023 21:17
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    • 29.05.2023 21:17
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    MEB'de görevde yükselme sınavı için başvuru süreci başladı! İşte son tarih...

    Milli Eğitim Bakanlığının 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.

    Yükselme sınavında başvurular başladı

    Milli Eğitim Bakanlığının 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında MEB bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.

    SON BAŞVURU TARİHİ
    Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.

    Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.

    Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.

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    Haberler Eğitim MEB'de görevde yükselme sınavı için başvuru süreci başladı! İşte son tarih...
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