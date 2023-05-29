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    • Eğitim
    • 29.05.2023 14:31
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    • 29.05.2023 14:37
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    Son dakika: DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri...

    ÖSYM'den DGS başvuruları için önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere konu hakkında detaylar merak ediliyordu. 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuru tarihleri duyuruldu. Öte yandan, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri...

    DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

    DGS başvuruları başladı mı sorusunun yanıtı belli oldu. ÖSYM'den son dakika duyurusu yapıldı. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı!

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ÖSYM, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu. Öte yandan, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacak.

    Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak, başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

    Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2023-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

    DEPREM BÖLGESİNDEKİ ADAYLARDAN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

    Öte yandan ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan Sınav ücreti almayacak.
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