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MEB yeni müfredat değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek 2024? Hangi sınıflar için geçerli olacak? İçeriği ne olacak? Kademeli uygulama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni müfredatla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tekin, yeni müfredatın 1-5. ve 9. sınıflarda uygulanacağını belirterek, çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Bakan Tekin, "Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" dedi. Yeni müfredatın detaylarıyla ilgili olarak önemli gelişmelerin beklenildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 05 Mart 2024, 12:17
MEB yeni müfredat değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek 2024? Hangi sınıflar için geçerli olacak? İçeriği ne olacak? Kademeli uygulama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan yeni müfredat üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması devam ediyor. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat ortak, zorunlu ve herkeste standart olan dersleri kapsıyor," dedi.

Müfredatta Neler Değişiyor?
Sosyal medyada dolaşan matematik müfredatıyla ilgili iddialara değinen Bakan Tekin, alanında uzman 2 bin kişinin çalışmalara katıldığını açıkladı. Bu kişilerin yaklaşık %40'ının akademisyen, geri kalanının ise öğretmen olduğunu ifade etti. "Lisans düzeyinde okutulması gereken bilgilerin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir?" sorusuna dikkat çeken Tekin, müfredattan çıkarılacak konulara ilişkin kesin bilgilerin henüz netleşmediğini belirtti.

1-5 ve 9. Sınıflar İçin Yeni Dönem
Bakan Tekin, 1-5. ve 9. sınıflar için hazırlanan yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Bu sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, yeni müfredatla eğitim alacak ilk grup olacak. "Çalışmaların %80'i bitmiş durumda," diyen Tekin, önümüzdeki haftalarda tamamlanacak olan müfredatın kademeli olarak uygulamaya geçirileceğini ifade etti.

Yeni Müfredatın Amacı
Yeni müfredatın amacı, öğrenci mağduriyetini önlemek ve teknik olarak konuların birbirini izlemesini sağlamak. Bakan Tekin, her kademeye yeni başlayan öğrencilerle birlikte yeni müfredatın uygulanmaya başlayacağını söyledi. Bu yaklaşım, eğitimdeki geçiş süreçlerini daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

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