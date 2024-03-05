MEB yeni müfredat değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek 2024? Hangi sınıflar için geçerli olacak? İçeriği ne olacak? Kademeli uygulama...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan yeni müfredat üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tekin, "Talim Terbiye Kurulumuzun çalışması devam ediyor. Bir dersin programı 800 sayfa. Müfredat ortak, zorunlu ve herkeste standart olan dersleri kapsıyor," dedi.

Müfredatta Neler Değişiyor?

Sosyal medyada dolaşan matematik müfredatıyla ilgili iddialara değinen Bakan Tekin, alanında uzman 2 bin kişinin çalışmalara katıldığını açıkladı. Bu kişilerin yaklaşık %40'ının akademisyen, geri kalanının ise öğretmen olduğunu ifade etti. "Lisans düzeyinde okutulması gereken bilgilerin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir?" sorusuna dikkat çeken Tekin, müfredattan çıkarılacak konulara ilişkin kesin bilgilerin henüz netleşmediğini belirtti.