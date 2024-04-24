Okullar 3 gün tatil edilecek! Çarşamba gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler... MEB’den mini tatil ajandası

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , ikinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası " ilan ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda, birinci dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde, Haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da benzer etkinliklerin organize edilerek öğrencilerin daha verimli bir hafta geçirmesi hedefleniyor.

Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAFTADA 1 GÜN DERS YOK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müfredat Değişikliği: Okullarda Oyun Günleri Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve okulu daha keyifli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Buna göre, okullarda haftanın bir günü "oyun günü" olarak belirlenecek ve bu gün boyunca derslerin yerine sosyal faaliyetlere ve oyunlara odaklanılacak.