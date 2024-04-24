Okullar 3 gün tatil edilecek! Çarşamba gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler... MEB’den mini tatil ajandası

19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.
2. DÖNEMDE UYGULANACAK: 5 GÜN DERS YERİNE ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda, birinci dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde, Haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da benzer etkinliklerin organize edilerek öğrencilerin daha verimli bir hafta geçirmesi hedefleniyor.
Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
HAFTADA 1 GÜN DERS YOK
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müfredat Değişikliği: Okullarda Oyun Günleri Başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve okulu daha keyifli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Buna göre, okullarda haftanın bir günü "oyun günü" olarak belirlenecek ve bu gün boyunca derslerin yerine sosyal faaliyetlere ve oyunlara odaklanılacak.
Bu uygulama ile öğrencilere akademik başarıların yanı sıra sosyal ve duygusal açıdan da gelişim fırsatı sunulması hedefleniyor. Öğrencilerin okulu daha keyifli bulmaları ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için bu özel günlerde derslerin yerine oyunlar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.
Ancak, bu özel günlerde derslerin yapılmaması, öğrencilerin tatil yapabilecekleri anlamına gelmeyecek. Devamsızlık yoklaması yine alınacak ve öğrencilerin bu sosyal faaliyetlere katılımları takip edilecek. Böylece öğrencilerin bu günleri ihmal etmemeleri ve sosyal etkileşimlerden faydalanmaları sağlanacak.