SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Okullar 3 gün tatil edilecek! Çarşamba gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler... MEB'den mini tatil ajandası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenciler ve öğretmenler için eğitim yılı boyunca verilen tatil fırsatlarını genişletmeye devam ediyor. Bahar dönemindeki ikinci ara tatilin ardından, öğrencilere ve öğretmenlere ekstra tatil günleri sunulacak. Ayrıca, 2024 yılı yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da bakanlık tarafından duyuruldu. İşte, 2024 MEB tatil takvimine ilişkin ayrıntılar ve öğrenciler ile öğretmenler için planlanan tatil günleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:24 Güncelleme 24 Nisan 2024, 18:15
Okullar 3 gün tatil edilecek! Çarşamba gününden sonra başlıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler... MEB’den mini tatil ajandası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir değişim ve yenilik dönemine girdiğini duyurdu. Bu kapsamda, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan bir dizi yenilikçi karar açıklandı. Bu karar, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yaparak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yeni düzenlemelere uyum sağlamasına olanak tanıyacak.

MEBden mini ders molası; Haftaya 1+2 gün okullar tatil! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...
MEB'den mini ders molası; Haftaya 1+2 gün okullar tatil! Öğretmen ve öğrenciler yaşadı! Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Çarşamba Gününe Denk Gelecek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatil kapsamında değerlendirilmiş olup, öğrenciler bu tarihte de tatil yapacaklar. 1 Mayıs Çarşamba günü, işçi ve emekçilerin haklarının anıldığı bu önemli günde, tüm okullar tatil olacak. Bu, öğrencilere bahar döneminde bir soluklanma fırsatı sunacak.

Haftaya öğrenciler çarşamba günü tatilin ardından 2 gün daha okula gidecek. Hemen peşine hafta sonu tatili gelecek. Yani haftaya toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar.


19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2024 yılında Pazar gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.

2. DÖNEMDE UYGULANACAK: 5 GÜN DERS YERİNE ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin son haftasını "Etkinlikler Haftası" ilan ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda, birinci dönemin sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde, Haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da benzer etkinliklerin organize edilerek öğrencilerin daha verimli bir hafta geçirmesi hedefleniyor.

Her dönemin son haftasını etkinlikler haftası olarak ilan ettiklerini hatırlatan Tekin, "Bu proje kapsamında birinci dönemin sonunda çeşitli etkinlikler organize ettik. İnşallah, haziran ayında ikinci dönemin son haftasında da aynı etkinlikleri organize ederek bu haftayı daha dolu dolu geçirmek istiyoruz. Bu etkinliklerin çocuklarımız üzerindeki sonuçlarını da özellikle görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HAFTADA 1 GÜN DERS YOK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Müfredat Değişikliği: Okullarda Oyun Günleri Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve okulu daha keyifli hale getirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Buna göre, okullarda haftanın bir günü "oyun günü" olarak belirlenecek ve bu gün boyunca derslerin yerine sosyal faaliyetlere ve oyunlara odaklanılacak.

Bu uygulama ile öğrencilere akademik başarıların yanı sıra sosyal ve duygusal açıdan da gelişim fırsatı sunulması hedefleniyor. Öğrencilerin okulu daha keyifli bulmaları ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için bu özel günlerde derslerin yerine oyunlar ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Ancak, bu özel günlerde derslerin yapılmaması, öğrencilerin tatil yapabilecekleri anlamına gelmeyecek. Devamsızlık yoklaması yine alınacak ve öğrencilerin bu sosyal faaliyetlere katılımları takip edilecek. Böylece öğrencilerin bu günleri ihmal etmemeleri ve sosyal etkileşimlerden faydalanmaları sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, eğitimde sadece akademik başarıya odaklanmanın ötesine geçerek öğrencilerin genel gelişimine daha fazla önem verilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu yeni uygulamanın detayları ve etkileri yakından takip edilmeye devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
SON DAKİKA