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    • Eğitim
    • 14.01.2022 01:32
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    • 14.01.2022 01:32
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    MEB son dakika duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin merakla beklediği mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını son dakika açıklandı. Başvuru sonuçları nasıl sorgulanacak? İlişiği kesme işlemleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    AA
    Öğretmenler merakla bekliyordu! MEB duyurdu

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

    MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınmıştı.

    Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

    Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 21 Ocak'tan itibaren yapılacak.

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    Haberler Eğitim MEB son dakika duyurdu! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
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